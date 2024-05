La Unitat d’Oftalmologia de Vithas Lleida atén més de 6.000 pacients en el seu primer any

detail.info.publicated patrocinat detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El seu primer any des de la seua obertura, la Unitat d’Oftalmologia de Vithas Lleida ha atès a més de 6.000 pacients i realitzat prop de 300 cirurgies. Aquest assoliment marca un augment significatiu respecte a l’any anterior, amb un creixement del 172,73% en consultes i multiplicant per 4 el nombre de cirurgies realitzades, el que demostra un increment en la capacitat del servei i una aposta per l’atenció mèdica especialitzada.

Un equip oftalmològic de primer nivell

La Unitat d’Oftalmologia de Vithas Lleida compta amb un equip d’especialistes altament qualificats, coordinats per Iván Zugasti. L’equip inclou el Dr. Ramon Espinet i el Dr. Magí Vilaltella, ambdós especialitzats en cataractes i retina. La Dra. Assumpció Gorro aporta la seua experiència en glaucoma i cataractes, mentre que el Dr. Joan Prat està especialitzat en oculoplàstia, i és líder d’aquesta especialitat a l'Hospital Sant Joan de Déu des de fa més de dos dècades. Completen l’equip la Dra. Carolina Rivas, coneguda pel seu treball en cataractes i glaucoma, i l’equip d’optometristes format pel mateix Iván Zugasti, Tere Costa i Laura Capilla, que juguen un paper crucial en el suport diari, i l’avaluació dels pacients.

Aquesta estructura permet un maneig integral i eficient dels tractaments oftalmològics oferts, garantint que cada pacient rebi una atenció personalitzada i d’alta qualitat. Els professionals de la unitat estan compromesos amb l’excel·lència en la cura de la salut visual, aplicant els seus coneixements i experiència en el diagnòstic i tractament d’una varietat de condicions oculars.

Àmplia cartera de serveis oftalmològics avançats

La Unitat d’Oftalmologia de Vithas Lleida ofereix cobertura completa per a una àmplia varietat de patologies oculars, incloses cataractes, glaucoma i problemes de retina. El seu enfocament integral també permet tractar especialitats com l’oculoplàstia, la neurooftalmologia, estrabismes, ull sec i l’oftalmologia pediàtrica, garantint cura i atenció d’alta qualitat per a pacients de totes les edats i necessitats.

En el tractament del glaucoma, la unitat aplica tècniques avançades com els MIGS, que són cirurgies mínimament invasives que permeten una recuperació més ràpida i amb menys complicacions. Per a la cirurgia de cataractes, s’utilitzen tecnologies d’última generació que faciliten procediments segurs i eficaços, evidenciant el seu compromís amb la innovació i la millora contínua. A més, la unitat està equipada per manejar condicions com l’ull sec, utilitzant mètodes diagnòstics i terapèutics d’avantguarda per proporcionar alleujament efectiu i durador. Està en marxa la planificació per incorporar la cirurgia de retina, el que ampliarà significativament les capacitats de la unitat i oferirà solucions completes a problemes de retina complexos.

Aquest nivell d’especialització i diversitat en serveis reflecteix el compromís de Vithas Lleida amb l’excel·lència mèdica i la satisfacció del pacient. En integrar les últimes tecnologies i tècniques, la unitat s’estableix com a líder en el camp oftalmològic local, proporcionant una cura excepcional i preparant el camí per a futures innovacions en el tractament ocular.

Sense llistes d’espera: un compromís amb l’accessibilitat i l’eficiència

La Unitat d’Oftalmologia de Vithas Lleida té el compromís d’oferir consultes i procediments quirúrgics sense llistes d’espera. Aquest enfocament garanteix que els pacients rebin atenció mèdica de manera oportuna, la qual cosa és crucial per a afeccions que requereix una intervenció ràpida. La disponibilitat immediata de consultes en el centre mèdic subratlla el compromís de la unitat amb l’accessibilitat, permetent diagnòstics i tractaments sense demores innecessàries que podrien comprometre l’efectivitat de la cura oftalmològica.

D’altra banda, la capacitat de realitzar intervencions quirúrgiques de forma immediata a l'Hospital Vithas Lleida reflecteix una dedicació contínua a l’eficiència operativa. Aquest accés directe a tractaments quirúrgics millora significativament l’experiència del pacient, en minimitzar les dificultats associades als temps d’espera i en maximitzar les possibilitats de recuperació efectiva. Així mateix, aquest aspecte és fonamental per garantir l’excel·lència assistencial, evitant la progressió de malalties oculars i assegurant resultats òptims a llarg termini.

El valor de ser Vithas

La Unitat d’Oftalmologia està ubicada al Centre Mèdic Vithas Lleida, on conviuen múltiples especialitats mèdiques. Aquesta coexistència permet un enfocament coordinat del tractament, beneficiant als pacients mitjançant l’accés a diverses disciplines mèdiques. La proximitat a aquestes especialitats facilita un abordatge multidisciplinari i eficient de la salut, proporcionant avantatges en el procés de diagnòstic i tractament.

D’altra banda, l'Hospital Vithas Lleida, reconegut pel seu lideratge en innovació tecnològica i excel·lència quirúrgica, incideix en la qualitat assistencial que reben els pacients. La integració amb l’hospital proporciona a la unitat oftalmològica accés a recursos d’avantguarda que eleven el nivell de l’atenció al pacient.

