El Museu de Vida Rural de l'Espluga de Francolí passa a ser Museu Terra

Després de 35 anys el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí muda la pell i la identitat per convertir-se en el Museu Terra. Cultura rural sostenible, un espai que vol seguir posant en valor la saviesa del món rural a l’hora d’imaginar futurs més sostenibles.

En tots aquests anys s’ha constatat que el més important quan avui parlem de ruralitat és el vincle especial que tenim amb la terra entesa com a sòl que ens alimenta, com a paisatge cultural del qual tenim cura i, per extensió, com a planeta al qual no volem/podem renunciar. El Museu Terra vol seguir posant en valor tots aquests coneixements adquirits al llarg de molts segles de convivència amb la terra i el camp i, sobretot, vol ampliar-ne la divulgació per convertir tot aquest coneixement en el nou prisma des d’on plantejar la sostenibilitat.

Concepte de ruralitat Té a veure amb el vincle amb la terra, i les dades mostren que la desconnexió és total

Avui dia, el concepte ruralitat té a veure amb el vincle que tenim amb la terra, i les dades demostren que la desconnexió que tenim com a societat és total. Actualment, un 54% de la població mundial viu apinyada en un 10% de territoris urbans.

Aquesta proporció encara és més accentuada a Catalunya, on dues terceres parts del país estan catalogades com a rurals, mentre que només un 10% de la població hi viu. En aquest sentit, tal com comenta Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla: “Des del Museu volem obrir un camí de diàleg i reflexió, apropar el coneixement i la saviesa del món rural, especialment en l’entorn urbà, i posar-la al servei del debat col·lectiu de la sostenibilitat i les maneres de seguir fent habitable el planeta.” El Museu ho fa amb la seva col·lecció permanent, amb les exposicions temporals, amb el projecte educatiu propi i, ara també, obrint una nova sala a Barcelona.

Fet i fet, posen l’art i la cultura al servei de la reflexió entorn del patrimoni, la ruralitat, la memòria i el futur per empoderar els ciutadans que hauran de fer front a les emergències del present.

La sala a Barcelona, la nova finestra del museu a la capital Amb una col·lecció etnològica de més de 5.000 peces, objectes i fotografies, així com exposicions temporals i activitats educatives, la seu del Museu Terra a l’Espluga de Francolí esdevé un centre cultural participatiu i dinàmic que anualment rep al voltant de 20.000 visitants. A més del canvi de nom, el Museu Terra amplia el seu impacte i obre una finestra al món rural des de la ciutat amb una nova sala d’exposicions a Barcelona, dins la nova seu de la Fundació Carulla. El nou espai ubicat al barri del Poblenou acollirà diferents exposicions principalment dirigides al públic escolar d’entorns urbans, amb un programa que es posarà en marxa el curs 2024-2025.



Tot i això, des del mes de febrer ja es pot visitar la mostra Peus a terra, creada per l’equip del Museu, que pretén despertar la reflexió i el debat sobre quin vincle tenim avui amb la terra i que estarà oberta fins al 31 de maig del 2024.