Olorar el sol i la mar des del Port de Barcelona

detail.info.publicated patrocinat detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

A l'escullera encara s'ensuma el sol. Així ho cantava Loquillo fa prop de quatre dècades en la cançó que es va convertir en un himne per a la joventut rebel que veia en la mar un símbol de llibertat. Aquella escullera era l’antic “Rompeolas” que va quedar esmicolat amb l’obertura de la nova bocana del Port de Barcelona a començament de la dècada dels 2000, un trencaones que ara torna a ser una realitat i que ha esdevingut un nou balcó des d’on barcelonines i barcelonins tenen el mar a tocar de la mà.

Fa pocs mesos, el Port de Barcelona culminava la urbanització de l’àrea de la Nova Bocana posant en servei la Rambla de l'antic "Rompeolas" i de l’edifici Mirador, dues actuacions en què Marina Vela, concessionària d’aquest àmbit, ha invertit cinc milions d’euros. Vint anys després de l’obertura de la bocana nord del recinte portuari, el Port de Barcelona ha obert un nou balcó al mar accessible a tothom. I no només de forma figurada. El disseny de l’edifici Mirador fa que aquest sigui un marc a través del qual hom accedeix a unes vistes fins ara inèdites de la ciutat i de la Mediterrània.

Els nous espais de la Nova Bocana ofereixen una perspectiva única del Port de Barcelona.Port de Barcelona

La construcció d’aquesta Rambla, que ocupa la traça de l’antic dic conegut amb aquest nom, i de l’edifici Mirador ha comportat la creació d’una ruta cultural consistent en una sèrie d’elements que expliquen la història de l’antic "Rompeolas" i la seva importància per a la ciutat, des de 1914 fins a l’obertura de la nova bocana, convidant a la reflexió del que va suposar aquest indret del Port que encara avui es manté en l’imaginari col·lectiu dels ciutadans.

Aquesta ruta cultural s’estén també a les zones dels voltants de la Nova Bocana, concretament a la plaça Rosa dels Vents i el passeig del Nou Trencaones, per integrar tot l’espai, amb panells expositius, gravats de poemes i textos d’autors catalans i altres elements singulars.

Ubicats al final del barri de la Barceloneta, aquests espais són accessibles per via terrestre i a partir del juliol ho seran també per mar, un cop estigui operatiu el nou servei de bus nàutic amb parada a la nova estació marítima dels antics Tinglados del Port, uns edificis de valor històric que estan sent rehabilitats i que tindran usos culturals.