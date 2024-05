ICEM Pallars, el centre d’esports de muntanya de referència a nivell català i estatal, et porta la nova oferta pública formativa

Vols formar-te en el teu esport que t’apassiona? A ICEM Pallars , el Centre d’Esports de Muntanya de referència a nivell català i estatal, impartim ensenyaments esportius de totes les modalitats.

D’aquesta manera pots obtenir una titulació de tècnic esportiu en senderisme, escalada, descens de barrancs, muntanya mitjana, alta muntanya, piragüisme, espeleologia, esquí alpí, surf de neu, esquí de fons, salvament i socorrisme o futbol.

Prefereixes la Formació Professional? En formació professional, com a novetat oferim una proposta 2x2. Pots cursar el cicle de Grau Superior en Condicionament Físic i un cicle mitjà de la modalitat esportiva que escullis . Aquests dos cursos et permetran tenir una doble sortida laboral per poder iniciar la teva carrera professional amb garanties d’èxit.

T’encanta el futbol? Pots ser entrenador de futbol! Oferim també per primera vegada estudis relacionats amb aquesta modalitat i amb l’equivalència que ofereix la UEFA . Podràs entrenar a la lliga nacional juvenil, a 2a i 3a RFE FUTFEM, a la lliga preferent i a 1a juvenil, a Divisió d’honor cadet, a Divisió d’honor infantil, o a Lliga preferent FEM juvenil entre moltes altres. És una nova sortida laboral pels apassionats/des d’aquest esport.

L’@icempallars som un Centre Integrat i impartim Certificats de Professionalitats del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de guia de muntanya mitjana, de guia de barrancs secs i aquàtics, de salvament i socorrisme en instal·lacions i en el medi natural, de guia per itineraris amb bicicleta... i molts més. És una formació 100% subvencionada pel SOC.

Truca’ns i estudiarem el teu cas! A l’ICEM Pallars, des del nostre departament d’orientació educativa i professional, analitzem la teva situació i et proposem un itinerari formatiu adaptat a les teves necessitats i passions per garantir el teu futur. Ho fem possible. T’ho perdràs? Som ICEM Pallars!