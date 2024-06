Viu temps de qualitat en família a la Costa Daurada

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

T’imagines un lloc on el mar i la muntanya s’uneixen en perfecta conjunció? On el sol es desperti en l’horitzó de la Mediterrània i es pongui als turons d’una majestuositat rocosa? Aquest lloc existeix i es diu Costa Daurada, allà on el sol es reflecteix a la sorra de les platges creant un preciós efecte daurat que dona nom al territori.

Visitar la Costa Daurada en família garanteix viure en un conte atapeït d’experiències tant per als adults com per als més petits. La Costa Daurada és el destí perfecte per a disfrutar del temps de qualitat en família. Ara, agafa bolígraf i paper... I apunta!

Descobreix el litoral de Costa Daurada en família

Comencem l’aventura al mar. La Mediterrània ens espera perquè gaudim d’ell practicant infinitat d’activitats aquàtiques com a pàdel surf, caiac o snorkel. Els llocs en els quals es poden realitzar són per exemple la platja Cristall, a Miami Platja, o la platja Llarga de Tarragona en la qual també podràs practicar vela.

'Pàdel surf' a la Costa DauradaNàutic Parc

Per a aquells més atrevits, la reserva marina de la Masia Blanca del Vendrell ens permet descobrir la impressionant riquesa de l’ecosistema marítim realitzant snorkel.

I si el vostre és bussejar, descobriu què sentiríeu si poguéssiu ser... una sirena! Podreu experimentar aquesta sensació a Tarragona, gràcies a Sirenas Mediterranean Academy, la primera Escola de Sirenes i Tritons de la Mediterránea.

Ara pujarem a un vaixell a l’Hospitalet de l’Infant, on podrem fer un bateig de navegació amb tota la família. També podreu conèixer com és una jornada laboral al mar gràcies a un pescador jubilat, que us acompanyarà a través de les instal·lacions de la confraria de Cambrils per mostrar-vos com arriben els vaixells de pesca.

Activitats i rutes en plena naturalesa

Deixem de banda la costa mediterrània per endinsar-nos en les meravelles de l’interior de la Costa Daurada, un lloc excepcional perquè ens deixem entotsolar per les grandeses de l’entorn.

Comencem en l’espai. En el Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades podreu viure una experiència immersiva en una sessió en el Planetari 360è Full Dome, on veureu produccions i simulacions de l’univers comentades en directe per guies Starlight.

Una altra proposta és desplaçar-nos fins Montblanc, on el Club Hípic Conca de Barberà dona l’oportunitat, es tingui l’edat que es tingui, de fer un passeig amb poni, cavall i fins i tot, en un carruatge, pels paratges del voltant d’aquest municipi medieval.

I si ens ve de gust fer una ruta a peu? Per a això tenim el pla ideal: els recorreguts per l’entorn del Paratge Natural de Poblet. Una de les rutes dura 4 hores, però el desnivell és moderat i els valors naturals que transmet valen veritablement la pena.

A més a la Costa Daurada interior podem convertir-nos en apicultors. Ficar-se en un dels seus vestits, obrir una arna d’abelles i observar, aprendre i entendre com s’organitza el rusc es pot fer a Arbolí, a Alcover i al castell de Riudabella, a Vimbodí i Poblet.

Aprèn història jugant

Ara anem a disfrutar dels encants de la cultura i història de Costa Daurada. Comencem en Valls, on podem visitar el Museu Casteller de Catalunya, un atractiu cultural que permet conèixer d’una forma única aquesta tradició declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Viurem en primera persona quines emocions se senten en formar part d’una de les 100 colles castelleres de Catalunya.

El llegat modernista de Reus es pot conèixer a través de diferents jocs.Turisme Reus

Continuem descobrint els artistes més emblemàtics de la regió. És el torn d’Antoni Gaudí i, per saber d’ell, anirem a Reus. Allà, en el Gaudí Centre, petits i majors podran conèixer els moments més destacats de la seua vida i obra a través d’audiovisuals que visualitzaran de manera participativa.

Anem fins Bellmunt de Priorat, on un recorregut per les instal·lacions de la Mina Eugenia ens ensenyarà quina és la seua història, els minerals que d’allà s’extreien i podrem explorar les seues entranyes, baixant fins 35 metres de profunditat!

I ara tornem a anar, de nou, fins el mar, a Torredembarra, on es troba el far més modern d’Espanya i el més alt de Catalunya. Està construït a 58 metres sobre el nivell del mar i té una altura de 38. Si us decidiu a visitar-lo haureu de pujar ni més ni menys que 189 escales.

Una última proposta ens porta fins El Vendrell. Si us agraden les històries de pirates, o les que vivien els senyors feudals, aquest és el vostre moment. Recorreu els carrerons del nucli antic i descobriu anècdotes que es van viure al Portal del Pardo, el temple barroc de Sant Salvador o la història que hi ha darrere de les pintures de la plaça dels germans Ramon i Vidales.

Diverteix-te!

La Costa Daurada guarda una infinitat de propostes per passar-lo en gran. I si de divertir-se es tracta no podem oblidar-nos de fer una visita a PortAventura World, el resort familiar més gran de tota la Mediterrània i un dels parcs temàtics més importants i valorats de tot Europa.

PortAventura World és un dels parcs temàtics més ben valorats d’Europa.PortAventura World

I per si us queden més ganes de remullar-nos amb la calor no deixeu de visitar Aquopolis Costa Daurada, el parc aquàtic més emblemàtic del territori, situat en la Vila-seca - La Pineda Platja. Finalment, si us agraden els parcs aquàtics, Aqualeon us espera amb milers d’aventures en un entorn natural magnífic.

Ara ens disposem a fer d’investigadors a Puigpelat, on Cellers Blanch ens proposa de realitzar una divertida escape room per conèixer el món del vi a través de la resolució d’enigmes.

I si de fer d’investigadors es tracta, una altra gran proposta és desplaçar-se fins l’Espluga de Francolí, on haureu de trobar un tresor amagat a través d’un joc de geocaching (orientació amb GPS) per l’entorn natural del municipi.

Les línies anteriors són només un resum de totes les opcions que ofereix la Costa Daurada. Us heu enamorat, veritat? Doncs ara només heu de marcar els vostres dies al calendari per a disfrutar d’una perfecta desconnexió en família! A què espereu? La Costa Daurada, sens dubte, ho fa amb els braços ben oberts!