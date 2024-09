Publicat per patrocinat Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Hospital Vithas Lleida consolida la Unitat de Cirurgia Robòtica després d’un any de la implementació del sistema robòtic Da Vinci, reafirmant el seu compromís amb la innovació tecnològica i la millora contínua de la qualitat assistencial. Des de la seua integració, aquest sistema ha revolucionat la cirurgia, permetent realitzar procediments mínimament invasius amb gran precisió i eficàcia en àrees clau com la urologia i la cirurgia general i digestiva.

A Vithas Lleida, la qualitat assistencial i l’especialització quirúrgica es combinen per consolidar la seua posició com a referent en atenció mèdica. La integració de tecnologies com el sistema Da Vinci permet als especialistes realitzar intervencions complexes amb més seguretat, minimitzant riscos i accelerant la recuperació dels pacients, sempre amb un enfocament centrat en el seu benestar.

Com a únic hospital privat de la província en oferir cirurgia robòtica 24 hores els 365 de l’any, Vithas Lleida reforça la seua posició de lideratge en l’àmbit de la innovació mèdica. Aquest tipus de cirurgia ha suposat un avenç significatiu al proporcionar una precisió més gran, menor temps de recuperació i millors resultats per als pacients. “La incorporació del sistema Da Vinci reflecteix el nostre compromís amb la precisió i la seguretat en cada intervenció,” afirma Josep Morera, director gerent de Vithas Lleida. “La tecnologia robòtica no només ens permet innovar en el camp quirúrgic, sinó que també garanteix que els nostres pacients rebin tractaments d’avantguarda. Això, juntament amb un equip de professionals mèdics altament qualificat, assegura resultats òptims i una experiència d’atenció sanitària de primer nivell.”

L’àmplia gamma d’especialitats mèdiques a Vithas Lleida assegura que cada pacient rebi un tractament integral i personalitzat. Des de la urologia fins a la cirurgia digestiva, l’hospital compta amb un equip multidisciplinari d’experts que lideren en les seues respectives àrees, garantint una atenció global i contínua que situa el pacient en el centre de les seues cures

Avenços per a la Unitat d’Urologia de Vithas Lleida

A la Unitat d’Urologia, dirigida pel Dr. Pep Auguet, la cirurgia robòtica ha permès realitzar procediments delicats amb gran precisió, particularment en la prostatectomia radical i en la cirurgia per a càncer de ronyó. “La precisió del Da Vinci és crucial en procediments que preserven els nervis, minimitzant efectes secundaris com la incontinència i la impotència postoperatòries,” destaca el Dr. Auguet, que assenyala que “la tecnologia robòtica ens ha permès millorar significativament les taxes d’èxit en les intervencions urològiques complexes”.

L'Hospital Vithas Lleida s’ha posicionat com a pioner en el tractament del càncer de pròstata amb preservació de la funció erèctil i la continència urinària, dos dels efectes secundaris més comuns de la cirurgia convencional. En particular, l’equip és un dels pocs a Espanya, i l’únic a Catalunya, en realitzar una tècnica innovadora coneguda com a prostatectomia radical amb preservació de l’espai de Retzius. Amb més de 50 intervencions realitzades amb bons resultats, aquesta tècnica ha estat reconeguda amb el segon premi nacional atorgat per l’Associació Espanyola d’Urologia en un recent congrés a Mallorca.

Tecnologia La implantació d’un nou sistema robòtic garanteix resultats òptims.

A més, els professionals de la unitat estan especialitzats en la realització de nefrectomies parcials, permetent l’extirpació de tumors renals sense necessitat de remoure tot el ronyó en la majoria dels casos. També s’especialitzen en cistectomies radicals, la cirurgia urològica més complexa, que implica l’extracció de la bufeta en pacients amb càncer de bufeta invasiu muscular. A nivell de cirurgia reconstructiva, l’equip realitza tota mena de reconstruccions del tracte urinari utilitzant el sistema robòtic Da Vinci.

La Unitat d’Urologia de l'Hospital Vithas Lleida està composta pel Dr. Pep Auguet, el Dr. Ricard Recasens –referent en el camp de la urologia a Lleida–, la Dra. Marina Riera, la Dra. Meritxell Palomera, la Dra. Merce Pascual, el Dr. Carlos Berbegal i el Dr. Juan Ramón Bordalba, a més de la recent incorporació, el Dr. Sebastián Vélez, també ofereix tractaments avançats com la cirurgia làser per a la hiperplàsia benigna de pròstata, la fragmentació de càlculs urinaris amb tecnologia làser i el tractament integral de la disfunció erèctil, des de teràpies mèdiques fins quirúrgiques. Amb aquestes innovacions, Vithas Lleida continua l’avantguarda en el tractament urològic, garantint els seus pacients procediments d’última generació i una recuperació més ràpida.

Avenços per a la Unitat de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu de Vithas Lleida

La Unitat de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu de Vithas Lleida, que participa en la Unitat de Cirurgia Robòtica, compta amb un equip multidisciplinari format pel Dr. Jordi Escoll, el Dr. Jimy Jara, el Dr. Pablo Muriel, el Dr. Ricard Batlle i el Dr. Xavier Rodamilans. Aquesta unitat ha aconseguit avenços significatius en cirurgies en àrees de gran prevalença com el càncer de còlon i la cirurgia de l’obesitat, on la cirurgia robòtica ha demostrat ser altament efectiva en reduir riscos i accelerar la recuperació dels pacients. En el tractament del càncer de còlon, la precisió del sistema Da Vinci permet realitzar reseccions més segures i menys invasives, millorant notablement els resultats i minimitzant complicacions postoperatòries. A més, la unitat destaca per les intervencions intraabdominals, com cirurgies hepàtiques, pancreàtiques i d’hèrnies ventrals, àrees on la cirurgia robòtica facilita l’accés a zones de difícil abordatge i millora el control en procediments que requereixen una gran precisió. Aquesta tecnologia ha consolidat Vithas Lleida com un referent a la regió quant a innovació quirúrgica avançada.

“Amb el robot Da Vinci, podem realitzar intervencions més segures i precises, reduint el risc de complicacions i accelerant el temps de recuperació dels nostres pacients”, afirma el Dr. Escoll, destacant els beneficis de la robòtica en el tractament de malalties prevalents i d’alt impacte en la salut pública.

L’aposta per la innovació mèdica a Vithas Lleida no s’atura aquí. L’hospital continua investigant i treballant en la incorporació de la cirurgia robòtica en altres especialitats, com la ginecologia i l’otorrinolaringologia, entre d’altres, amb l’objectiu d’expandir l’ús d’aquesta tecnologia a més àrees mèdiques. Aquest enfocament reafirma el compromís de l’hospital amb el creixement i la millora contínua de la qualitat assistencial, sempre a l’avantguarda dels avenços tecnològics per oferir els millors tractaments possibles als seus pacients.