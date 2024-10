Vithas Lleida, referent en salut i atenció integral per a esportistes

Publicat per patrocinat Verificat per Creat: Actualitzat:

L’esport és un dels pilars fonamentals per mantenir una vida saludable. No només prevé malalties cardiovasculars, sinó que també contribueix al benestar general i al control de l’estrès. A l’Hospital Vithas Lleida, l’esport és una eina de prevenció i benestar a llarg termini, tant per a esportistes d’elit com per a aquells que practiquen esport de forma amateur.

En aquest sentit, l’Hospital Vithas Lleida s’ha posicionat com un referent a la província gràcies al seu enfocament multidisciplinari i el seu compromís amb la salut esportiva. Aquesta confiança no només prové d’esportistes d’elit, sinó que s’estén a tots els sectors de la societat lleidatana: famílies, clubs esportius i ciutadans compromesos amb la seua salut a través de l’activitat física. Cada vegada més famílies acudeixen a la unitat buscant prevenció i tractament per a lesions esportives dels seus fills, entenent que l’esport no és només una activitat recreativa, sinó una eina de benestar i salut a llarg termini.

A més, l’hospital compta amb cobertures àmplies a través de la majoria de les mútues i manté convenis estratègics amb federacions esportives, la qual cosa garanteix una atenció integral per a esportistes de totes les disciplines. Els clubs esportius de la província també confien en els serveis de Vithas Lleida per la capacitat de la unitat per oferir tractaments integrals i personalitzats, basats per un equip mèdic que domina les últimes tècniques en medicina esportiva i rehabilitació. Josep Morera, director gerent de l’Hospital Vithas Lleida, destaca que “la Unitat de Traumatologia i Medicina Esportiva es beneficia d’estar integrada amb la resta de serveis de l’hospital, fet que ens permet aprofitar recursos avançats en diagnòstic i tractament”. Segons Morera, aquesta integració “facilita una atenció més resolutiva i accessible per als nostres pacients, garantint que puguin rebre el millor tractament en el menor temps possible”. A més, recalca que “aquest enfocament integral no només se centra a resoldre les necessitats urgents, sinó que també permet un seguiment exhaustiu a llarg termini, assegurant que cada pacient rebi un tractament personalitzat conforme a les seues necessitats i objectius esportius”.

Un equip multidisciplinari al servei de la recuperació

L’èxit de la Unitat de Traumatologia i Medicina Esportiva se sustenta en l’experiència del seu equip mèdic. Encapçalat pel Dr. Álex Puertas, coordinador de la unitat, l’equip està format per especialistes contrastats en diferents àrees: el Dr. David Pineda, el Dr. Mavithasnuel Alejandro Rodríguez, el Dr. Juan Francisco Moscoso, el Dr. Carlos Burrial, el Dr. Josep Maria Cardona, el Dr. Efraín García i el Dr. Maurits Van Bree, tot just incorporat a l’equip, especialista en medicina esportiva.

L’equip de fisioterapeutes també exerceix un paper fonamental en la recuperació dels esportistes. Enrique González, Ferran Miralbes, Mariona Noguerol, Joana Guiu i Alba Vela treballen en estreta col·laboració amb els metges per garantir una recuperació eficaç i segura. El Dr. Álex Puertas Viñes ressalta que “l’èxit del nostre equip rau en la combinació d’experiència i un enfocament personalitzat. Cada pacient és únic, i per això adaptem el tractament a les seues necessitats específiques, assegurant una recuperació òptima”.

L’equip d’assessorament personal, una peça clau en la cura de l’esportista

L’assessorament personalitzat exerceix un paper fonamental en l’atenció i acompanyament, assegurant una experiència personalitzada des del primer moment.

Per la seua part, M. Àngels Palau, gestora d’accidents esportius i escolars, s’encarrega de coordinar cada cas de forma individualitzada, facilitant una comunicació eficaç entre els pacients i l’equip mèdic. Natan Bataller, responsable de l’àrea comercial, optimitza el servei amb els clubs i federacions, assegurant que els canals d’accessibilitat siguin òptims i eficients. Gemma García completa l’equip agilitzant la gestió de tràmits i processos administratius. Tot això és possible gràcies al suport dels auxiliars Paola Jiménez i Xavi Sarabia, que contribueixen que cada pas en el procés d’atenció es desenvolupi sense contratemps.

Tractament de primera qualitat i excel·lència en la gestió

En definitiva, la Unitat de Traumatologia i Medicina Esportiva de l’Hospital Vithas Lleida no només es distingeix per l’experiència i especialització del seu equip mèdic i fisioterapèutic, sinó també per oferir un tractament de primera qualitat ajustat a les necessitats individuals de cada esportista. L’equip garanteix una atenció especialitzada que s’adapta a les característiques específiques de cada tipus de lesió i als objectius de recuperació de cada pacient. A més, la unitat destaca per la seua immediatesa assistencial, utilitzant les més avançades proves diagnòstiques per imatge, la qual cosa permet obtenir resultats ràpids i precisos per accelerar el procés de recuperació.

L’excel·lència en la gestió també és una característica clau de la unitat. Amb un equip especialitzat en la gestió de lesions esportives, s’ofereix un valor diferencial per als clubs i esportistes, optimitzant els processos administratius i fent que tot el procés d’atenció sigui al més àgil possible. A més, l’acompanyament al pacient és constant, des de l’avaluació inicial fins a la completa recuperació, assegurant que cada esportista rebi suport en cada etapa del seu tractament.

Compromís amb la comunitat esportiva de Lleida

Vithas Lleida creu fermament en el poder de l’esport per fomentar hàbits saludables. Per això, és patrocinador de la Marató Vithas Lleida, que celebrarà la tercera edició el diumenge 27 d’octubre. Aquest any, totes les proves esportives, incloses la marató de 42 quilòmetres, les curses de 5 km i 10 km, i les curses infantils, se celebraran un sol dia, la qual cosa fomentarà un sentit de comunitat i grup.

La III Marató Vithas Lleida es distingeix per oferir una experiència de cursa única, que combina un enfocament en la salut i el benestar amb un ambient més íntim i personalitzat.

A diferència de les maratons a grans ciutats, la cursa a Lleida brinda als corredors la possibilitat de gaudir d’un entorn menys massificat, en què poden concentrar-se en el seu rendiment sense les distraccions d’esdeveniments més multitudinaris.