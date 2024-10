Mahou San Miguel genera un euro d’impacte econòmic per cada tres cerveses que elabora al nostre país

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Mahou San Miguel és una companyia de begudes i serveis familiar, 100% espanyola i independent, líder del sector cerveser al nostre país i amb una sòlida presència internacional. El seu model de negoci es basa en la proximitat i la connexió local, la qual cosa li permet construir relacions sòlides i duradores allà on opera i contribuir de manera rellevant al seu progrés socioeconòmic. De fet, per cada tres ampolletes, la companyia genera un euro d’impacte econòmic al nostre país.

Tot comença amb el producte que elabora en els seus vuit centres de producció de cervesa ubicats a tot el territori espanyol i en els tres que té als Estats Units, així com en els seus quatre brolladors d’aigua mineral natural. Una empremta industrial única, no només com la més àmplia del sector, sinó perquè li permet jugar un rol diferencial a l’hora d’aportar valor allà on desenvolupa la seua activitat. La companyia compta a més amb una àmplia xarxa de distribució i la cobertura geogràfica més gran a nivell nacional, mantenint-se molt a prop de clients, distribuïdors, proveïdors i consumidors.

La seua capil·laritat i presència única a Espanya fan que generi cada any 4.000 llocs de treball directes i 147.000 d’indirectes relacionats amb la seua activitat i riquesa per valor d’uns 2.340 milions d’euros, prop del 0,2% del PIB nacional.

Més de 13 milions de contribució a Lleida

Més de 13 milions de contribució a Lleida. Any rere any, Mahou San Miguel inverteix de manera decidida en el seu negoci i en les seues instal·lacions, treballant amb tot el seu ecosistema per reforçar la seua contribució i assegurar un comportament ambiental exemplar en el seu entorn i en les comunitats en les quals desenvolupa la seua activitat. Dins del mapa d’operacions de la companyia, la fàbrica de Lleida juga un paper clau, rellevància que es reflecteix en les inversions que realitza cada any en aquestes instal·lacions. Aquest 2024 té previst destinar més de 12 milions d’euros a projectes clau orientats a millorar l’eficiència, flexibilitat i competitivitat futura de la planta, així com el seu impacte ambiental, econòmic i social.

La fàbrica Mahou San Miguel de LleidaRafa Rubio-OPfotografos

La planta de Lleida fa més de 65 anys que contribueix al progrés econòmic i social de la regió. Un impacte positiu que es materialitza en diferents àmbits. Només l’any passat, va realitzar compres de béns i serveis per valor de més de 13 milions d’euros a 100 empreses lleidatanes. A més, la companyia impulsa nombrosos patrocinis i iniciatives que contribueixen al desenvolupament d’activitats clau com l’hostaleria i el turisme. Destaca, per exemple, el seu projecte Vamos Bares 2030 per impulsar la sostenibilitat en els negocis d’hostaleria locals o Creem Oportunitats en Hostaleria i Turisme, un programa impulsat per la Fundació Mahou San Miguel per promoure el desenvolupament del talent jove en hostaleria i la formació i ocupabilitat de persones que provenen d’entorns amb dificultats.

En el pla ambiental, la companyia treballa per reduir la seua petjada i el seu consum de recursos des de l’origen de la matèria primera (94% nacional), fins a la distribució dels seus productes a través d’una mobilitat eficient i sostenible. A més, mantenir la seua cadena de valor molt a prop del lloc on elabora els seus productes li permet reduir de manera significativa la petjada de carboni derivada del transport. Així mateix, les referències de la companyia s’elaboren amb energia elèctrica 100% renovable i tots els seus centres són residu zero, reutilitzant el 99,9% en altres processos.