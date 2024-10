Com triar un casino online segur: encriptació, firewalls i més.

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El món online és una cosa meravellosa. És espectacular com l’avenç de la tecnologia ha implicat un nou univers que permet a tothom estar interconnectat, fent la vida més senzilla. En el dia d’avui, la xarxa permet a qualsevol persona dur a terme una infinitat d’accions des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, quan, temps enrere, havia de fer-les de manera física.

Tanmateix, no tot és tan positiu. Igual com en el món real, a Internet també hi ha delinqüents. Aquests individus realitzen hackejos i robatoris d’informació que, normalment, van orientats a aconseguir algun tipus de benefici econòmic. És per això que solen atacar sempre a portals o plataformes online que estan relacionades amb els diners.

Un dels més clars exemples és la figura del casino online. Molts hackers busquen robar d’allà dades financeres dels clients, a fi de sostreure’ls diners dels comptes bancaris. És per això que aquest tipus de negocis han començat a implementar sistemes de seguretat precisos per no ser víctimes d’aquestes situacions. A continuació, t’expliquem quins elements de protecció ha de presentar la plataforma de joc virtual en la qual decideixis realitzar la teua activitat lúdica.

Encriptació SSL

Les seues sigles responen a “Secure Socket Layer”. És una tecnologia que xifra la informació que es comparteix en una plataforma o web, com podrien ser les dades personals o bancàries. Amb això es protegeix aquesta informació de qualsevol classe de robatori, ja que s’estableix un canal segur de comunicació entre la persona i, en aquest cas, el casino online. Pot identificar-se si el portal web compta amb aquest sistema si l’URL comença per https://.

Firewalls i Seguretat de Xarxa

En aquest cas cal parlar de barreres de seguretat que són capaces de dur a terme un control entre el tràfic entrant i sortint a la xarxa del casino, limitant l’entrada d’accessos no autoritzats. L’objectiu amb aquest sistema és prevenir els atacs de possibles hackers, que no tindrien l’opció de poder arribar fins a les dades de l’usuari.

Autenticació i Protecció de Compte

És una mesura addicional de seguretat que sol funcionar molt bé. Es basa que l’usuari, per poder entrar, per exemple, a jugar als slots online, ha de confirmar a través d’un altre dispositiu que és ell qui està iniciant sessió. D’altra banda, les plataformes ajudaran el jugador a dissenyar una contrasenya per al seu compte que compleixi els estàndards mínims de seguretat, a fi que ningú pugui descobrir-la.