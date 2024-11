Adeu al sèrum més efectiu del mercat: darrers dies amb descompte

Publicat per patrocinat Verificat per Creat: Actualitzat:

Són molts els lleidatans que durant els últims dos anys s’han atansat fins les botigues efímeres de Sibari Republic per comprar els seus superefectius productes cosmètics. El seu producte més venut sempre ha estat el Serum Origin, el producte que s’ha guanyat els primers llocs dels productes antiedat més buscats per la seua capacitat de reduir el 58% de les arrugues en menys d’un mes. Des d’ara a més les vendes s’han disparat des que la marca ha anunciat que el 2025 canviarà aquest i altres dels seus productes. És per aquesta raó que la marca ha volgut oferir-lo amb un 50% de descompte per buidar el seu magatzem per donar pas al nou canvi..

Des que van fer públic l’anunci del canvi, els catalans no han esperat ni un sol dia més per acudir al seu web per comprar-lo abans que s’esgoti. I és que ara i només fins el 30 de novembre aquest sèrum costarà la meitat: 57,5€ quan el seu preu habitual és 115€.

La firma basca Sibari Republic ha revolucionat el mercat de la cosmètica gràcies als seus cosmètics ultra efectius. Per aconseguir aquesta efectivitat que ha conquerit totes les ciutats que han visitat en aquests 5 anys, fa falta molta experiència i coneixement; fa més de 10 anys el seu equip científic que estudia i treballa l’àcid hialurònic per a aplicacions mèdiques a les seues instal·lacions del Parc Tecnològic d’Àlaba. És gràcies a tot aquest coneixement com han aconseguit desenvolupar diverses línies cosmètiques, que tenen aquesta efectivitat que no té comparació amb altres productes del mercat.

El director científic de la marca, Raúl Pérez, ens explica com treballen per poder aconseguir aquests productes que tan bé funcionen: “totes les nostres fórmules cosmètiques es fabriquen mitjançant un procés molt concret a què cridem: Slow Manufacturing Process. Gràcies a aquest procés aconseguim que l’àcid hialurònic no es degradi i mantingui les seues propietats intactes. A més de controlar molt minuciosament tot el procés de fabricat, en aquest sèrum en concret combinem àcid hialurònic de dos pesos moleculars perquè actuï en diferents capes de la pell, aconseguint així una disminució d’arrugues, i una hidratació i sucositat immediata.” Està clar que no estem parlant de màgia, sinó de treball dur i d’un procés complex que ens dona com a resultats els millors cosmètics que podem trobar ara mateix al mercat. Podeu trobar aquest producte que sembla màgic a meitat de preu al seu web fins el 30 de novembre o final d’existències.

El públic arrasa amb el producte

Els productes de Sibari Republic venen avalats per laboratoris externs que proven que els resultats que prometen es compleixen, però no és l’únic que els avala: els clients que ja els han provat els van recomanat als seus amics i familiars i no hi ha millor publicitat que aquesta. Actualment aquest producte explica amb gairebé 500 comentaris positius que avalen que aquest producte funciona molt bé i agrada a tot el que el prova.

Els seus productes a més de funcionar molt bé, estan formulats, fabricats i envasats al mateix laboratori que Sibari Republic té a Vitòria-Gasteiz (País Basc). A més, gairebé tot està fet amb materials nacionals; per exemple, els envasos es pinten i serigrafien a Barcelona i el paper dels estotjos a Girona, per la qual cosa són una molt bona aposta per regalar productes de luxe creats amb la cura i l'afecte d’empreses locals.

La marca ho fa molt bé, oferint aquesta proximitat que molts esperen trobar en productes d’aquí. Des que van anunciar aquests canvis que tindran lloc el 2025, Sibari Republic no ha deixat de rebre trucades de gaires persones atemorides per perdre aquests productes que tant els agraden. Per sort, la firma ja ha confessat que els productes no desapareixeran però que els preus sí que pujaran; per la qual cosa ens animen a comprar-los ara que tenim l’oportunitat de trobar-los a meitat de preu. No perdeu l’oportunitat d’adquirir aquests productes tan formidables i acudiu al seu web (sibarirepublic.com) per adquirir-los amb un 50% de descompte abans del 30 de novembre o final d’existències.