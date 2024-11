Convocatòries de Projectes Socials: 25 anys impulsant l’acció social

Publicat per patrocinat Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb la missió de promoure la igualtat d’oportunitats i la inclusió social, i millorar la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat, la Fundació ”la Caixa” va crear el 1999 les Convocatòries de Projectes Socials, adreçades a les entitats socials per donar suport a iniciatives transformadores, sostenibles i amb impacte social. Es tracta d’una col·laboració amb el tercer sector que en aquests anys s’ha anat adaptant a les necessitats i realitats socials del darrer quart de segle.

Per assolir aquest objectiu, la Fundació ”la Caixa” ha destinat 502 milions d’euros, distribuïts en les 214 convocatòries creades des del 1999. Amb aquesta dotació s’han impulsat 23.518 iniciatives, desenvolupades per 8.446 entitats socials que han pogut atendre 10 milions de persones en situació de vulnerabilitat. Els projectes s’han dut a terme a 1.640 municipis de totes les províncies espanyoles.

Donen suport a la inserció sociolaboral o al foment de l’autonomia personal.FUNDACIÓ LA CAIXA

A Catalunya s’han impulsat 5.428 projectes, que han atès més de 2,9 milions de persones de 275 municipis, amb una aportació acumulada de més de 126 milions d’euros.

En aquests anys, les Convocatòries de Projectes Socials s’han caracteritzat per una adaptació constant a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, reflex de l’acció social del tercer sector. Totes s’han articulat a l’entorn de tres àmbits d’actuació: el suport i l’acompanyament a persones en situació o risc de pobresa, o en procés d’inclusió social; el suport integral sociosanitari, i l’acció social comunitària per promoure la cohesió social.

Al voltant d’aquests tres àmbits s’han articulat convocatòries la vocació de les quals ha estat sempre anticipar-se als reptes socials donant suport a la inserció sociolaboral, impulsant l’acció comunitària i la inclusió de persones migrants o reforçant la prevenció en situacions de vulnerabilitat.

També s’ha donat suport a projectes que fomentessin l’autonomia personal, tant de persones grans com de persones amb discapacitat, o l’acompanyament psicosocial, per exemple, tal com es pot observar en el gràfic adjunt.

De les 30.000 entitats d’àmbit social que hi ha a Espanya, el 80 % s’han presentat en algun moment a les convocatòries. D’aquestes, 8.446 entitats han rebut suport de la Fundació ”la Caixa” per desenvolupar més de 23.000 projectes.

Moltes de les entitats seleccionades es caracteritzen pel caràcter local i la capil·laritat territorial de les seves iniciatives. A més, la distribució geogràfica dels projectes que han desenvolupat mostra la disseminació de l’acció social impulsada en tot aquest temps. Pel que fa a la tipologia de les entitats seleccionades, el 66 % han estat associacions, i el 20 %, fundacions. La resta han estat agrupacions de segon nivell, entitats pròpies de l’economia social i religioses.

Distribució de l'enfocament dels projectes en els marcs d'actuació generals.

25 anys d’impuls social

La celebració dels 25 anys de les Convocatòries de Projectes Socialsde la Fundació ”la Caixa” és una ocasió per reivindicar l’acció social del tercer sector de manera retrospectiva. Per això, CaixaForum Barcelona va acollir el dia 25 un acte que va reunir representants d’entitats de Catalunya vinculades al programa des del principi. En la trobada hi van participar el director general adjunt de la Fundació ”la Caixa”, Joan Ramon Fuertes, i el subdirector general de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón.

«La Fundació ”la Caixa” s’ha caracteritzat sempre pel seu compromís social i la seva vocació de treball al costat de les entitats socials. La celebració dels 25 anys de les Convocatòries de Projectes Socials n’és un bon exemple. Però arribar fins aquí no hauria estat possible sense la inestimable tasca del tercer sector. Junts hem aconseguit acompanyar i ajudar milions de persones en situació de vulnerabilitat, i aquesta raó de ser és la que ens empeny a continuar treballant per donar resposta als desafiaments de la nostra societat», va declarar Joan Ramon Fuertes.

A l’acte també hi van intervenir representants de l’Associació Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris; l’Associació PROSEC, Promotora Social; la Fundació Prodis, i la Fundació Marianao. Els seus representants van abordar l’evolució del tercer sector els últims 25 anys. Des dels seus àmbits d’actuació respectius, van explicar que l’acció social s’articulava el 1999 des d’una perspectiva generalment assistencial, de provisió de béns i habilitadora. Actualment, els projectes que impulsen responen a les múltiples vulnerabilitats socials des d’un enfocament holístic i sistèmic per empoderar les persones cap l’exercici dels seus drets socials.

La trobada també va permetre donar valor als quatre pilars que han estructurat l’acció social des del 1999. En primer lloc, la igualtat d’oportunitats, lluitant contra la pobresa, empoderant la infància i l’adolescència, acollint les persones migrants i atenent i acompanyant els col·lectius més vulnerables.

En segon lloc, l’atenció integral de les persones per donar resposta a les situacions de multivulnerabilitat.

En tercer lloc, l’impuls a l’autonomia de les persones per atorgar-los la capacitat de prendre les pròpies decisions per afrontar la vida quotidiana.

Finalment, la construcció d’una societat més diversa i inclusiva, impulsant iniciatives d’acció social que milloressin la convivència ciutadana i fomentessin les xarxes comunitàries .

Evolució constant

Les convocatòries s’han adaptat als canvis i a les necessitats de la societat. El nombre de projectes seleccionats també ha anat augmentant al llarg d’aquests anys.

El 1999, la Fundació ”la Caixa” va presentar les seves primeres convocatòries, les quals responien a l’acció social del tercer sector. En aquell moment, les iniciatives tenien un enfocament més assistencial, que amb el pas dels anys ha anat evolucionant. D’altra banda, les convocatòries, en plena fase de creixement, donaven suport a projectes que abordessin diversos àmbits, com la salut, l’ocupabilitat, l’habitatge i la comunitat.

El 2022 va ser un any d’inflexió. Es va substituir l’organització de les convocatòries per un model territorial Per a això es van obrir 18 convocatòries, una per cada comunitat autònoma, i una altra de dirigida a les dues ciutats autònomes.

En 2024 s’ha presentat la nova convocatòria Acció Social en l’Àmbit Rural, l’objectiu principal de la qual és abordar el repte demogràfic impulsant iniciatives contra la despoblació rural. A més, davant l’emergència climàtica provocada per la DANA a la Comunitat Valenciana, el programa ha activat amb caràcter d’urgència una nova convocatòria dirigida a entitats socials valencianes.