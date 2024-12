Aquest és l'oli d'oliva premium premiat arreu del món que revoluciona el món gastronòmic

Verificat per

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent ha presentat la nova collita del seu oli d'oliva verge extra premium KYLATT en un acte singular celebrat a la Llotja de Lleida el passat 4 de desembre. Sota el títol "KYLATT Golden Hour. Un univers sensorial d'experiències", l'esdeveniment va fusionar música i gastronomia per donar a conèixer l'univers KYLATT, un viatge que combina passió per la terra, tradició, artesania i innovació.

A més de tastar el nou oli, que ha obtingut una valoració 'premium' pel panell oficial de tast de Catalunya, es van presentar tres nous productes innovadors que amplien la família KYLATT. KYLATT Mediterrani i KYLATT Essència són textures sòlides fetes amb base d'aquest oli que recorden a una mena de gelatina i gominoles, respectivament. Per la seva part, KYLATT Pètal és una xocolatina que fusiona ametlla crua, xocolata blanca i oli KYLATT. Aquests productes han estat desenvolupats pel creador gastronòmic Ivan Pascual i aviat sortiran al mercat.

La 'Golden Hour' va comptar amb la participació dels xefs Oriol Ivern i Jordi Morillo, del restaurant L'Hisop, que manté des de fa 15 anys una estrella Michelin. Ells assessoren cada campanya el Molí d'Alcanó en la tria de l'oli KYLATT a través de cates. La vetllada es va amenitzar amb la música de l'artista lleidatà Kelly Isaiahh, guanyador de La Voz i finalista de Zenit.

L'acte va comptar amb la presència de nombroses autoritats i representants del sector agroalimentari, així com productors, empreses, organitzacions i clients. Entre ells, Rosa Cubel, Secretària General d'Alimentació de la Generalitat; Joan Godia, Director General d'Empreses Agroalimentàries; i Enric Dalmau, President de la DOP Les Garrigues.

KYLATT és un oli d'oliva verge extra de selecció especial elaborat a partir d'olives arbequines moltes en fred de camps seleccionats. Destaca pel seu perfil ric, complex, robust i potent en sensacions, amb protagonisme de l'amarg i el picant, però també notes de fruitat verd i aromes a tomaquera, carxofa, ametlló, fonoll, plàtan verd i ametlla. Des de la seva creació, ha rebut diversos reconeixements internacionals a la seva qualitat en concursos celebrats a Berlín, Londres o París.

L'oli d'oliva verge extra KYLATT es pot trobar en establiments selectes com BO de Shalom, Vinicia, PLUSFRESC i les botigues pròpies d'Alcarràs i Alcanó, a més de la web oficial kylatt.cat. Amb aquesta àmplia xarxa de distribució, el Grup Cooperatiu Fruits de Ponent busca fer arribar aquest producte premium al major nombre de consumidors i amants de la bona gastronomia.

Sobre Grup Cooperatiu Fruits de Ponent

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent és una entitat referent en el sector agrari català, dedicada a la producció, elaboració i comercialització de fruites, verdures, olis i altres derivats agroalimentaris de màxima qualitat. Amb una trajectòria de més de mig segle, aposta per la innovació constant per oferir als consumidors productes singulars i excel·lents com l'oli d'oliva verge extra KYLATT, que reflecteixen la riquesa i tradició de les terres de Ponent.