Semillas Batlle, del Maresme del segle XIX a l’ordi contra el colesterol

Cap al 1802, l’hortolà Joan Nonell i Vinyes va començar a comercialitzar llavors i plantes al Maresme, on havia arribat la seua família dècades abans, procedent d’Irlanda. El caràcter innovador s’aprecia des del principi, quan s’instal·la amb la seua esposa en una masia, seu de la saga durant més de dos segles. A més d’obrir la primera botiga de llavors a Barcelona, el Joan va publicar guies pràctiques per a jardiners i horticultors. El 1889, el Ministeri de Foment premia Semillas Nonell per la seua contribució al progrés del sector agrícola.

La unió familiar fa la força

És a començaments del segle XX quan la família Nonell s’uneix als Batlle, una família lleidatana dedicada a la producció agrícola i especialitzada en l’exportació de llavor d’alfals a Europa. Els germans Batlle –Ramón i Francisco– adquireixen l’empresa comercial de Barcelona i comença l’expansió del que avui coneixem com Semillas Batlle. Actualment, la companyia es divideix en dues grans àrees: un canal per a hort i jardí i la divisió de grans cultius, la més important per a la companyia i que suposa un 65 per cent de la facturació.

David Giné, CEO de Semillas Batlle, durant l'entrevista.



Un hort i un jardí... de qualitat

Hi ha consumidors que tenen un petit hort a casa, una hectàrea de terreny per conrear, un jardí casolà en una terrassa o una zona plena de flors. És a aquests perfils a qui va dirigit el canal Hort i Jardí de Batlle, en què destaca una àmplia gamma de llavors hortícoles, aromàtiques, bulbs o brots, a fertilitzants, fitosanitaris i altres productes per a persones que busquen facilitats d’ús, qualitat i presentació.

Detall de plantes de meló obtingudes "in vitro" per fixar els gens desitjats

Un llegat d’innovació





El valor afegit de l’empresa és la seua base genètica, amb moltes varietats i molt antigues, i el seu caràcter innovador. La companyia va ser pionera en estudis científics, per exemple del pèsol. “Els nostres recursos genètics són molt grans i ens permeten elegir i evolucionar per aconseguir llavors que s’adaptin a les condicions climatològiques actuals. Haver començat al segle XIX ha ampliat el nostre coneixement per veure què funciona i què no”, explica David Giné, CEO de Semillas Batlle i amb més de disset anys d’experiència en l’empresa.

Cultiu de cereals en càmera de Speed breeding on s'agilitza l'evolució genètica

Ordi contra el colesterol

Avui dia, la investigació continua jugant un paper protagonista. El seu últim projecte té a veure amb desenvolupar un ordi ric en betaglucà, un polisacàrid que estimula el sistema immunològic i redueix el colesterol. La idea és aconseguir que aquest ordi pugui menjar-se en flocs per esmorzar, escampat en una amanida o com una llesca de pa que transfereixi benestar. “És una cosa que no es buscava però que vam poder comprovar en diferents assajos. El següent pas podria ser elaborar una cervesa, la base de la qual sigui l’ordi, amb alt percentatge en betaglucà. Si s’aconsegueix, ens farem rics”, fa broma el director general.

El temps ho és tot

Al món de la comercialització de llavors, saber esperar és essencial. “Hem creat un rebesavi i el que comercialitzem és un besnet. Abans es tardava a desenvolupar una varietat entre 10 i 12 anys, ara ho aconseguim en no gaire més de 6 anys a base de prova i error i gràcies als nostres bancs de germoplasma, on hi ha diferents qualitats i caràcters per aconseguir plantes que, per exemple, aguantin millor les temperatures i aprofitin millor l’aigua”, comenta Giné. Creuant diferents parts de les millors plantes s’aconsegueixen varietats viables per al camp. Ara, Batlle disposa d’unes 120 varietats de llavors PBR (Plant Breeders Right) actives, és a dir, tant en conservació com en comercialització. “Podem treballar en el desenvolupament de més de 1.000 encreuaments anualment però només veuran la llum 4 o 5, és una selecció molt restrictiva atenent les necessitats del mercat, de la indústria i el comerç.”

L'empresa ha apostat per la tecnologia per desenvolupar les llavors

Producció estratègica i amb diversitat climàtica

Més del 50% de la facturació –32 milions d’euros el 2023– procedeix de l’exportació a països com França, Itàlia, Alemanya, Bèlgica, el Regne Unit, el Canadà, els EUA, el Marroc, Algèria o Turquia. Per a la seua producció, té més de 15.000 hectàrees de cultiu repartides per llocs estratègics i amb diversitat climàtica a Espanya i l’exterior. Coincidint amb l’inici del segle XXI, es produeix un canvi en el model de negoci apostant per “una llavor més tecnològica, més pura i de valor superior”. El 2024 ha obert a Torrent de Cinca (Osca) una moderna planta industrial de 45.000 metres quadrats que s’uneix a la superfície d’envasament i subministrament de Bell-lloc (Lleida), la fàbrica de substrats de Talavera de la Reina (Toledo) i la seu central de Molins de Rei (Barcelona).

Un treballador descarrega el tràiler en l'únic procés manual de la nova planta

Un capital humà de 110 persones

Aquelles escenes de persones separant el gra de la palla als bladars és història. Actualment, Batlle rep un camió i una sola persona qualificada al capdavant d’un ordinador pot extreure’n una mostra i validar-la, descarregar el tràiler i emmagatzemar en una sitja de 30 metres d’altura, portar a terme la selecció, verificar la qualitat i fer que surti en diferents formats des de sacs de 10 a 25 quilograms a Big Bags de 500 a 1.000 quilograms. “Abans –assenyala Giné– es necessitaven moltes persones i encara que avui siguem 110 empleats a les diferents seus i fàbriques, el gran actiu de l’empresa continua sent el capital humà, que és molt proper i transparent. Volem que tots se sentin partícips.”

Interior de la zona d'alimentació dels sitges amb transport pneumàtic

Més enllà de la sostenibilitat

La sostenibilitat ja no només està relacionada amb la mobilitat o la reducció de consums d’energia o envasos plàstics. Ara és important també inventar varietats de llavors que ajuden a lluitar contra les conseqüències del canvi climàtic. Segons el seu director general, “tenim lleguminoses que contribueixen a una millor rotació de cultius fixant nitrogen al sòl i preparant-lo per al futur o plantes capaces de produir el mateix amb menys recursos hídrics i fertilitzacions. Sense oblidar el desenvolupament de proteïnes vegetals no només a partir de la soja sinó també amb altres lleguminoses.”

Infografia en la qual es mostren les plagues més comunes en els horts

Una llavor pura en un 99%

La producció estimada per a aquest any és de més de 20 milions de quilos de llavors de cereals (ordi, blat, civada, sègol, melca, etc.), lleguminoses (veça, pèsol, cigró...), oleaginoses (gira-sol per a ús industrial i humà) o farratgeres (alfals, raigràs, festuca). En aquest punt, les noves tecnologies estan implementades en tots els processos. Giné posa l’exemple del moviment de la llavor, “que es fa en un transport pneumàtic a baixa velocitat dins d’una canonada i que ens permet fer salts de barrera per passar de cota 0 a cota 35 en una sitja, enviar-lo a selecció en cota 30 amb poques persones i sense perill que es barregi o destrueixi el producte”. La neteja és l’altre punt clau, per això funcionen màquines que separen la llavor per mida, forma, pes o color. “I després està la que fa el tractament d’encapsulat, pel·liculat, pildorat i bioestimulat. Al final arriba un producte de camp que és una llavor pura en més d’un 99 per cent.”

Cada varietat té una temporalitat segons les seves característiques.