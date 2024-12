Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

En un entorn en el qual les petites i mitjanes empreses es posicionen com a motor clau de l’economia catalana, la necessitat d’abordar els desafiaments i les oportunitats als quals s’enfronten mai ha estat més urgent. Aquestes empreses, que representen més del 99% del teixit empresarial català, es troben en el centre d’un debat estratègic que busca enfortir-ne la competitivitat, impulsar la seua transformació tecnològica i sostenible i fomentar l’expansió internacional. Entitats financeres com BBVA han reforçat el seu compromís amb un sector, que genera més del 60% de l’ocupació al país, oferint finançament i una oferta de valor que busca respondre a les necessitats específiques de cada projecte empresarial. Això ha portat que prop de 30.000 pimes i autònoms catalans hagin triat aquest any BBVA com el seu banc. Un creixement que també es reflecteix en el finançament que l’entitat ha destinat a aquest col·lectiu a Catalunya, amb un increment del 17,3% del nou finançament des de començament d’any.

El director de Pimes de BBVA a Espanya, José Luis Serrano, ha assenyalat: “A BBVA estem absolutament compromesos amb tenir una oferta de valor diferencial, centrada en productes i serveis alineats amb les necessitats de cada client que els ajudin no només a superar els desafiaments del dia a dia, sinó també a potenciar el seu creixement a llarg termini.” “Volem ser la primera opció de pimes i empreses quan elegeixin un soci financer per avançar en els seus projectes empresarials.”

Ajuts a emprenedors

Una de les primeres necessitats que té una pime quan decideix iniciar el seu negoci és poder constituir l’empresa de manera senzilla i àgil. BBVA és el primer banc a Espanya que ofereix un servei integral per constituir empreses sense cost addicional, excepte les despeses de registre i notari. Amb aquest servei, qualsevol emprenedor pot transformar la seua idea en una empresa legalment constituïda. Pot accedir a aquest servei a través de la plataforma d’AyudaT pymes, en la qual rebran tota mena de suport.

A més, els nous clients poden beneficiar-se de la Cuenta Empresa Bienvenida, amb bonificacions de fins a 720 euros addicionals en els primers sis mesos, al domiciliar els impostos i/o les assegurances socials. El banc bonificarà les despeses per un import equivalent de fins a 120 euros bruts al mes.

BBVA també impulsa la visibilitat de les empreses a través d’iniciatives com el Franchise Innovation Summit (FIS), el hub de referència per a les franquícies a Espanya, o com els Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles, que ha reconegut 46 guanyadors, 8 dels quals catalans. Aquests esdeveniments destaquen el valor de la sostenibilitat i la innovació com pilars del creixement empresarial.

Estratègia d’innovació

La innovació resulta clau per a una entitat com BBVA, que promou contínuament la innovació en el sector de la banca, ideant diferents maneres d’accedir, per exemple, a models de pagament àgils i segurs, com Bizum. Aquesta plataforma s’ha convertit en l’aliat perfecte en les compres online entre els clients de BBVA a Espanya, és més, les operacions a través de Bizum van créixer un 114% al tancament d’octubre.

Addicionalment, l’entitat va llançar l’aplicació BBVA Cobraments, que fa d’un telèfon mòbil un datàfon. D’aquesta manera, les pimes i els autònoms podran acceptar pagaments contactless amb seguretat. Així mateix, BBVA compta amb el Préstamo TPV online que anticipa la facturació d’un comerç, que ha estat contractat per més de 32.000 clients amb un import de 247,8 milions d’euros.

Aposta per la sostenibilitat

En desenvolupament sostenible, BBVA acompanya les pimes i els autònoms en la transició cap a un model empresarial més sostenible. El banc compta amb una oferta que supera els 300 models de vehicles elèctrics i híbrids, i inclou un finançament competitiu, opcions de rènting i lísing, i un assessorament especialitzat.

A més, BBVA va ser el primer banc a adherir-se a les línies de finançament per a projectes empresarials en el marc dels fons Next Generation EU. De la mateixa manera, pròximament podrà oferir la nova Línea ICO Verde, dotada amb 22.000 milions d’euros, i una nova Línea ICO Empresas y Emprendedores, dotada amb 8.150 milions.

Una vegada més, BBVA reforça el seu paper com a aliat estratègic per a pimes i autònoms, oferint solucions personalitzades que inclouen finançament i innovació. La seua visió transcendeix el suport financer, posicionant-se com un soci integral per impulsar el creixement empresarial a Catalunya i a tot Espanya.

Oferta de valor

