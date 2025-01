Torregrossa celebra la seua Festa Major d'Hivern del 23 al 26 de gener

Publicat per patrocinat Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns i veïnes de Torregrossa es preparen per celebrar la seva tradicional Festa Major d'Hivern, que tindrà lloc els propers dies 23, 24, 25 i 26 de gener. La festivitat, que es fa en honor a Sant Vicenç, patró del municipi, comptarà amb un ampli programa d'activitats pensades per a tots els públics.

La Comissió de Joves i la Regidoria de Festes de l'ajuntament de Torregrossa han treballat conjuntament per oferir una variada proposta festiva que inclou arts escèniques, concerts, sardanes, balls i firetes. L'objectiu és que tothom pugui gaudir d'aquests dies de celebració, que marquen l'inici del nou any amb els millors desitjos per a la població.

Programa de la Festa Major de Torregrossa 2025

El tret de sortida de la festa serà el dijous 23 de gener, amb la representació teatral "Agost" a càrrec de la companyia L'Agropecuària, que tindrà lloc a les 20.00 hores a la Sala Recreativa Municipal.

El divendres 24, els més petits podran gaudir de l'espectacle de titelles i clown "Quimera", que es farà al gimnàs de l'escola a les 18.00 hores. A la mateixa hora, a la Sala Recreativa Municipal, començarà el concert-espectacle i ball llarg amb l'orquestra Selvatana.

Dissabte 25 de gener, els aficionats a la caça tenen una cita a les 9.00 hores a la Ronda Nord, al costat de la caseta del canal, on se celebrarà un esmorzar i tirada social. A la tarda, a les 18.00 hores, el gimnàs de l'escola acollirà l'espectacle de circ "Torri show El Gran Malabarista". I a la mateixa hora, la Sala Recreativa Municipal serà l'escenari del concert i ball llarg a càrrec de l'orquestra Rosaleda. La jornada acabarà amb un animat concert jove amb Estopaos + DJ Jordi Laro, que començarà a les 00.30 hores també a la Sala Recreativa Municipal.

El diumenge 26, últim dia de la Festa Major, arrencarà a les 12.30 hores amb una ballada de sardanes amb la Cobla Maravella. A les 17.00 hores, el gimnàs de l'escola acollirà un taller de Tour-Mix Teatre, i a les 18.00 hores, la cobla-orquestra Maravella oferirà un concert i ball per acomiadar la festivitat.

Cal destacar que tots els actes programats són de caràcter gratuït i oberts a tota la població.