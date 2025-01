'Hi ha Nestea', la nova campanya de Nestea amb la participació d'AuronPlay

Publicat per ofert per nestea Verificat per Creat: Actualitzat:

Nestea, la marca líder al segment de refrescos de te a Espanya, ha presentat la seua nova campanya de comunicació a nivell nacional denominada "Hi ha Nestea". Amb aquesta iniciativa, la companyia busca reforçar el vincle emocional amb els seus fidels seguidors i celebrar els moments del dia a dia en què la seua beguda és present.

La campanya, desenvolupada per l’agència creativa Smäll i dirigida per la jove realitzadora Laura Sisteró per a la productora Agosto, s’inspira en la vida d’unes companyes de pis. Amb un toc d’humor, la peça principal il·lustra la desesperació de les amants de Nestea quan els arriba el rumor que "no hi ha Nestea". Tanmateix, tot fa un gir quan comproven que sí, que "hi ha Nestea", desencadenant una sonada celebració que fins i tot arriba a orelles del reconegut streamer AuronPlay, que també participa en la campanya.

El vídeo de la campanya

La peça principal de 60 segons, juntament amb versions adaptades de 40, 20 i 15 segons, es difondrà a nivell nacional a través de televisió, plataformes de televisió connectada (CTV), mitjans digitals i els perfils de xarxes socials de Nestea a Espanya. A més, la campanya es reforça amb accions en exteriors (OOH) i en punts de venda, buscant connectar amb els seguidors de la marca, els qui, igual com en la peça publicitària, no poden imaginar el seu dia a dia sense la seua beguda favorita.

Sobre Nestea

Nestea va arribar a Espanya el 1993 i, des d’aleshores, no ha fet més que guanyar adeptes fins convertir-se en la marca de te favorita del mercat espanyol. Actualment, Nestea està disponible en bars, restaurants i supermercats de tot el territori en els sabors Limón, Llimó sense Sucre, Te Verd Maracujà, Mango-Piña i Préssec, en formats de llauna de 33 cl, botella PET de 0,5 i 1,5 L, i ampolla de vidre de 33 cl.

Des de l’1 de gener de 2025, Damm va assumir la fabricació, comercialització i distribució de Nestea per als mercats d’Espanya, Andorra i Gibraltar, elaborant tota la gamma de sabors i formats sota els mateixos estàndards de qualitat i amb idèntic perfil organolèptic, tant per als canals d’Alimentació com per a Hostaleria.