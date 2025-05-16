Caixa Rural es reuneix amb Foment del Treball i la Cambra de Comerç de Barcelona per tancar acords a favor de les empreses catalanes
Caixa Rural ha celebrat dues reunions institucionals amb Foment del Treball Nacional i la Cambra de Comerç de Barcelona, en el marc del seu compromís per estrènyer vincles amb el teixit econòmic i empresarial català.
Durant la reunió amb Foment del Treball Nacional, el director general de Caixa Rural, Luis Ignacio Lucas, manté una trobada amb el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, en la qual s'abordaren els principals desafiaments que encararan les grans corporacions i les pimes catalanes en el context actual. Ambdós coincidiren en la importància de fomentar la col·laboració público-privada i en la necessitat d’impulsar polítiques que afavoreixin la innovació, la sostenibilitat i el creixement inclusiu.
“Des de Caixa Rural volem ser un agent actiu del progrés econòmic i social de Catalunya. Apostem per una banca cooperativa propera, que entengui el territori i contribueixi a generar valor a través del suport a empreses, emprenedors i noves generacions”, va afirmar Lucas.
A la Cambra de Comerç de Barcelona, Caixa Rural va mantenir una trobada amb membres del seu equip directiu, on s'exploraren vies de col·laboració enfocades a l’enfortiment del teixit productiu local, l’impuls del relleu generacional en les empreses familiars i la digitalització com a palanca de transformació.
Amb aquestes reunions, Caixa Rural reafirma el seu compromís amb l’economia real i amb un model financer centrat en les persones, l’arrelament territorial i el valor compartit. L’entitat continua així la seva estratègia d’expansió a Catalunya, consolidant-se com un aliat estratègic per a la competitivitat i la sostenibilitat de l’ecosistema empresarial català.