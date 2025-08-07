Llavorsí es prepara per la 37a edició del Concurs de Gossos d'Atura i el 1r Festival Pirineu Pastor: una celebració de l'ofici i la tradició
La popular cita tindrà lloc els dies 16 i 17 d'agost
Llavorsí, al cor del Pirineu, s'engalana per acollir una de les cites més esperades del calendari rural: el seu prestigiós Concurs de Gossos d'Atura, que enguany celebra la seva 37a edició. Aquesta cita ineludible, que posa de manifest l'extraordinària intel·ligència i habilitat dels gossos pastors, es veu realçada enguany amb una novetat molt especial: la celebració del 1r Festival Pirineu Pastor. Aquesta iniciativa pionera té com a objectiu principal retre homenatge i posar en valor l'ancestral ofici de pastor, així com tot el sector primari, reconeixent-los com a pilars fonamentals per a la conservació del territori i la seva cultura. Els esdeveniments, que prometen ser una experiència immersiva en el món pastoral, tindran lloc els dies 16 i 17 d'agost de 2025.
El dissabte 16 d'agost estarà íntegrament dedicat al 1r Festival Pirineu Pastor, transformant el Prat del Pont en un vibrant punt de trobada des de les 11:30 fins a les 20:30 h. La jornada s'ha dissenyat per oferir una àmplia gamma d'activitats que captivaran tant a professionals del sector com al públic en general. Els assistents podran gaudir d'una Fira de Formatges i Productes de Pastor, una oportunitat única per degustar i adquirir productes locals d'excel·lent qualitat, fruit del treball dels nostres ramaders. Paral·lelament, s'organitzaran Tallers i Demostracions que permetran als visitants conèixer de prop els oficis tradicionals i les tècniques relacionades amb el món pastoral. Les Xerrades i Debats oferiran espais de reflexió sobre el present i futur de la ramaderia extensiva, abordant els reptes i oportunitats d'aquest sector vital. La jornada es complementarà amb Música i Cultura en viu, que amenitzaran l'ambient i crearan una atmosfera festiva. Com a cloenda cultural, el Centre Cívic acollirà la projecció de la pel·lícula "Les Initiés", un film que ha estat premiat al reconegut Festival Pastoralismes et grands espaces de Grenoble.
El moment culminant arribarà el diumenge 17 d'agost, quan, a partir de les 10:30h, els Prats de la Coma es convertiran en l'escenari del 37è Concurs de Gossos d'Atura de Llavorsí. Aquesta edició promet un espectacle de gran nivell, amb la participació de pastors provinents de diverses comunitats autònomes, incloent Catalunya, Aragó, País Basc, Balears i País Valencià. Els gossos demostraran la seva destresa i l'estreta relació amb els seus pastors a través de diverses proves que simulen situacions reals de pasturatge. La 1a prova, "Les banderes", desafiarà el gos a passar amb precisió per un passadís, responent a les indicacions del jurat per aturar-se i asseure's. Seguidament, la 2a prova, "Recollida i portell", avaluarà la capacitat del gos per reunir el ramat i conduir-lo amb ordre a través d'un portell. La 3a prova, "Conducció al cercle i retirada de l'esquella", exigirà al gos mantenir el ramat controlat dins un cercle mentre el pastor retira l'esquella d'una de les ovelles. Finalment, la 4a prova, "La mànega", posarà a prova la coordinació entre pastor i gos per guiar el ramat a través d'un recorregut estret.
Després d'aquestes intenses proves inicials, només quatre pastors tindran l'honor de passar a la segona part del concurs, on s'enfrontaran a reptes encara més complexos, demostrant la seva mestria en el maneig del ramat i la perfecta sintonia amb els seus fidels companys canins.
Més enllà de l'emoció de la competició, el Concurs de Gossos d'Atura de Llavorsí i el 1r Festival Pirineu Pastor es consoliden com un reconeixement profund a l'ofici de pastor, una figura essencial en la conservació dels valors ambientals i la gestió del paisatge. Aquests esdeveniments subratllen la importància de tot el sector primari com a peça fonamental per al desenvolupament i la identitat del nostre territori.
L'organització d'aquest gran esdeveniment és possible gràcies a l'Ajuntament de Llavorsí, amb el suport inestimable del Parc Natural de l'Alt Pirineu, el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, la Generalitat de Catalunya, EUROPARC, Turisme Sostenible en Espais Protegits i la Diputació de Lleida.
Per a més informació detallada sobre el programa i les activitats, podeu clicar aquí (pdf), i també us convidem a visitar el web oficial.