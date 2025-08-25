Miralcamp es prepara per a una Festa Major plena de cultura, música i tradició
Se celebra del 28 d’agost a l’1 de setembre
Del 28 d’agost a l’1 de setembre, Miralcamp celebrarà la seva Festa Major 2025, cinc dies intensos d’activitats culturals, musicals, esportives i lúdiques adreçades a totes les edats. El programa, variat i engrescador, combina tradició i modernitat amb l’objectiu de fer participar tot el poble i consolidar la festa com un espai de trobada i identitat col·lectiva.
Dijous 28 d’agost: l’inici
La festa començarà amb el 12è Capvespre Activa’t (20:30 h, plaça Bonavista), organitzat per Miralcamp Activa’t, que donarà el tret de sortida oficial a les celebracions.
Divendres 29 d’agost: joventut i espectacle de foc
El divendres estarà dedicat especialment al jovent. La tarda arrencarà amb la festa Holi & Escuma (18:00 h, Complex Esportiu), a càrrec de Gil & Rataplam. A la nit, la plaça Sant Jaume serà l’epicentre amb el Sopar del Jovent (21:30 h) i el Correcostes (22:00 h). Tot seguit, l’espectacular Correfocs (23:00 h), a càrrec dels Diables del Grup de Recerca de les Borges Blanques, omplirà els carrers de llum i pólvora. La jornada es tancarà amb el concert de versions dels Hey Pachucos (00:30 h) i la sessió de DJ Moncho al Complex Esportiu.
Dissabte 30 d’agost: pregó, cultura i concerts
El dissabte oferirà activitats variades al matí: Univers Sensorial per als infants (10:30- 12:30 h, gimnàs de l’Escola Sant Miquel) i sessió d’Aquafit per a totes les edats (11:00- 12:30 h, piscines municipals).
A les 12:00 h, la sala d’actes de l’Ajuntament acollirà el Pregó de Festa Major, a càrrec del Molt Honorable Sr. Josep Rulli Andreu, President del Parlament de Catalunya, seguit de la inauguració de l’exposició “L’art dels escacs, el món en un tauler”.
A la tarda, Miralcamp viurà una doble proposta: l’espectacle familiar d’Albert Show (18:30 h, Complex Esportiu) i el concert alternatiu de Ràdio Perico (18:30 h, carrer Jacint Verdaguer). El vespre continuarà amb la Sessió Llarga de Ball amb Quintet Orgue de Gats (19:30 h, pavelló poliesportiu). Ja a la nit, el Complex Esportiu vibrarà amb el concert de versions de Ready to Rock (00:30 h) i la sessió de DJ Toni Oliver, amb els millors èxits dels anys 80 i 90.
Diumenge 31 d’agost: tradició i devoció
El diumenge començarà amb el VII Torneig d’Escacs de Festa Major (09:30 h, pavelló). A les 11:30 h tindrà lloc la Missa d’acció de gràcies en honor a Sant Ramon (església de Sant Miquel), amb l’acompanyament musical de la Cobla Vents de Riella, que també protagonitzarà la Ballada de sardanes (13:00 h, pavelló).
La tarda continuarà amb el Gran Concert (18:00 h, pavelló), seguit de la Sessió Llarga de Ball amb la prestigiosa Internacional Orquestra Maravella. Al vespre, les famílies podran gaudir de l’obra La llàntia meravellosa (21:00 h, Complex Esportiu), a càrrec de la companyia Festuc Teatre. El dia es tancarà amb la tradicional Serenata (23:30 h, església de Sant Miquel), també amb la Maravella.
Dilluns 1 de setembre: cloenda festiva
L’últim dia de la Festa Major començarà amb el Parc Aquàtic Aventura (12:00-14:00 h i 16:00-19:00 h, piscines municipals). A la tarda hi haurà la tirada local de petanca (18:00 h, camp de Bellavista) i, al vespre, la tradicional Llonganissada Popular (21:00 h, passeig del camp de futbol). La celebració es clourà amb el Castell de Focs Artificials (22:30 h, passeig del camp de futbol), a càrrec de Pirotècnia Tomás.
Una festa per fer poble
Des de l’Ajuntament i la Comissió de Festes es convida tots els veïns i veïnes a engalanar els balcons amb senyeres i a participar en els actes amb civisme i convivència. La Festa Major és, un any més, una oportunitat per reforçar els vincles socials i posar en valor el patrimoni cultural i associatiu del municipi. Amb un programa que combina tradició, música, espectacles familiars i gresca nocturna, Miralcamp es disposa a viure una Festa Major que vol ser recordada com a punt de trobada per a tot el poble.