“L’oferta de BBVA és negativa per als accionistes de Banc Sabadell, el nostre projecte en solitari genera més valor del que ofereixen”
El director general adjunt i director territorial de Catalunya de Banc Sabadell, Xavier Comerma, adverteix que acudir al bescanvi proposat per BBVA té un important impacte fiscal per als accionistes, que haurien de pagar més en impostos que el que percebrien en efectiu
Banc Sabadell viu un moment clau. Com ho percep des de la direcció territorial que dirigeix?
Amb il·lusió i confiança. El nostre projecte està donant resultats tangibles i això es veu en la relació de proximitat amb les empreses, comerços i famílies. Aquí la vinculació amb el teixit econòmic és molt forta: coneixem bé els sectors que impulsen cada territori i fa anys que acompanyem els nostres clients en els seus projectes. Durant el temps que dura aquesta operació, els clients ens animen a continuar en solitari. Aquesta és la nostra veritable fortalesa, una manera diferent de fer banca: pròxima, personalitzada i responsable.
Com funciona el negoci a Catalunya en aquest moment?
Les dades de creixement en crèdit i captació de negoci a Catalunya són trimestre a trimestre molt positives, la qual cosa confirma que la nostra estratègia funciona. Hem consolidat un model de banca construït sobre la proximitat, el coneixement del client i l’arrelament territorial, amb un equipàs de professionals compromesos, altament especialitzats, que entenen les particularitats del teixit productiu local i s’involucren en l’acompanyament real al projecte de cada empresa, negoci o família. Aquest any ja ens atansem als 10.000 milions d’euros concedits al finançament d’empreses. En préstecs habitatge ja estem aportant un 50% més de finançament que l’any passat. I continuem apostant també pel segment negocis: hem incrementat el nombre de TPV en un 11,2% a Catalunya respecte al desembre del 2024, i un 9,10% a la província de Lleida.
En aquest context, com valora l’opa llançada per BBVA?
La posició del Consell d’Administració ha estat rotunda i unànime: l’oferta de BBVA infravalora de forma molt significativa el nostre projecte en solitari. A més, pensem que posa en risc una trajectòria de creixement sostingut i sostenible als nostres territoris, per tant, la recomanació per als accionistes és no fer res, mantenir les seves accions i no acudir al bescanvi. Tenim un pla estratègic, amb el focus posat a Espanya i no en economies emergents, que ofereix als nostres accionistes una remuneració de 6.300 milions d’euros entre 2025-2027, gairebé el 40% de la nostra capitalització. Banc Sabadell va tenir l’any passat el millor comportament en borsa de la banca espanyola i de totes les empreses de l’Ibex i, el més interessant, els analistes diuen que encara no hem tocat sostre.
Per què considera que no s’ajusta al valor del banc?
L’oferta que han presentat és fins i tot pitjor que la inicial quan van llançar l’opa hostil i, segons ha conclòs el Consell d’Administració, infravalora el nostre potencial de creixement. A més, els accionistes que acudissin al bescanvi es veurien obligats a assumir un cost fiscal important i renunciar a dividends molt rellevants, com el de 2.500 milions d’euros per la venda de TSB. El nostre Consell ha encertat les dos vegades que ha rebutjat l’oferta de BBVA i també ha encertat en aquesta tercera i els números ho avalen. Un accionista de Banc Sabadell que el 2020 tingués 10.000 euros invertits en accions, avui té més de 112.000 euros, mentre que, si el traslladem a BBVA, aquest mateix accionista tindria uns 57.000 euros. Si mirem des d’abril del 2024, aquests 10.000 euros són més del doble (21.000) i uns 15.500 euros en el cas de BBVA.
Quines conseqüències podria tenir per als accionistes acceptar l’opa?
En primer lloc, implicaria assumir un risc extra associat a l’exposició de BBVA a economies emergents amb més volatilitat. Banc Sabadell és un banc que opera a Espanya, una economia estable i amb perspectives positives per als pròxims exercicis. En segon lloc, hi ha un risc d’execució de l’operació ja que durant els pròxims tres o cinc anys, s’han fixat unes condicions per les quals les dues entitats haurien d’operar de manera independent i, per tant, no hi ha sinergies. A més, tampoc no és clar que després d’aquell temps pogués produir-se una fusió. En tercer lloc, suposa per als accionistes renunciar a uns dividends molt interessants i assumir un cost fiscal molt elevat si s’acudeix al bescanvi que podria portar a haver de pagar més en impost que els diners que es percebrien en efectiu. I en quart lloc si BBVA aconseguís arribar a entre el 30% i el 50% del capital, hauria de presentar una nova opa, que seria en efectiu i a un preu superior, i per tant més avantatjosa per als accionistes.
Com definiria el model de Banc Sabadell?
El nostre pla estratègic ha centrat la nostra principal activitat a Espanya i som una banca de proximitat, especialitzada en empreses i pimes, amb un ferm compromís per la innovació i la digitalització. Sabadell representa, des de sempre, valors com la proximitat, l’honestedat i l’empatia amb els nostres clients. Aquesta singularitat és la principal font de valor de la nostra entitat i desapareixeria si s’integrés a BBVA. Som el banc de les empreses i les pimes a Catalunya i Espanya. Com acostuma a dir el nostre president, Josep Oliu, si Banc Sabadell no existís caldria inventar- lo. Perquè quan el mercat t’està reconeixent, quan els resultats acompanyen i els teus clients i accionistes t’identifiquen com una opció fiable i solvent, cal continuar avançant amb coherència, determinació i confiança en allò que fa 144 anys que funciona. I la millor manera d’acompanyar els nostres clients en els seus projectes és posar al seu servei la nostra especialització, tant a nivell de producte com en tots aquells aspectes que contribueixen a millorar la seva competitivitat; com la internacionalització, la transformació digital, la sostenibilitat... oferint, a més, un acompanyament amb un alt nivell de coneixement sectorial. D’altra banda, reafirmem el nostre compromís amb el desenvolupament econòmic i social del nostre territori, firmant convenis de col·laboració amb els principals actors del teixit econòmic i social del país, per oferir-los les millors solucions financeres en cada moment.
En els propers anys, quins objectius es marca Banc Sabadell en la direcció territorial de Catalunya?
Volem consolidar el nostre lideratge en finançament a pimes i empreses a Catalunya, on ja som el banc de referència de dos de cada tres empreses, oferint solucions cada vegada més personalitzades i especialitzades. Continuarem reforçant la innovació tecnològica i donant resposta als reptes i necessitats de famílies i negocis. I també ens marquem com a prioritat continuar avançant en sostenibilitat o inclusió financera, perquè creiem fermament que un banc ha de ser un motor de progrés als territoris on és present.