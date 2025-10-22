Fira del Codony de Tremp: gastronomia, cultura i territori
La 24 edició del certamen reunirà l'1 de novembre un centenar de parades amb productes locals
La ciutat de Tremp es prepara per celebrar una nova edició de la Fira del Codony el proper 1 de novembre de 2025, que arriba a la seva 24a convocatòria consolidant-se com un dels esdeveniments gastronòmics més destacats de la tardor al Pallars Jussà. La mostra, que s'estendrà pels carrers del centre històric, reunirà aproximadament un centenar d'expositors entre productors locals, artesans, comerços i entitats del territori.
Durant tota la jornada, els carrers del centre de la capital pallaresa es transformaran en un autèntic aparador de la riquesa gastronòmica de la comarca. Des de la plaça de Capdevila fins a la plaça del Mercat, els visitants podran descobrir i adquirir una àmplia varietat de productes autòctons com codonyats, alliolis, mel, oli, embotits, formatges i cervesa artesanal, entre d'altres especialitats que mostren la diversitat culinària del Pallars Jussà.
Programa d'activitats per a tots els públics
L'organització ha dissenyat un programa complet amb propostes per a totes les edats que combinen tradició, gastronomia i cultura popular. Entre les activitats més destacades hi ha l'esmorzar popular amb allioli de codony i productes de proximitat, la cursa popular Antoni Camarasa, el tradicional concurs i taller d'allioli de codony, i una demostració culinària a càrrec de la reconeguda xef Ada Parellada.
Els més petits podran gaudir de l'espectacle familiar "El somni d'un pardal" a càrrec de la companyia Circ Pànic, mentre que l'ambient festiu estarà assegurat amb la cercavila i les actuacions dels gegants, grallers i castellers locals, que aportaran el component tradicional i cultural a la fira.
Una fira arrelada al territori
La Fira del Codony s'ha consolidat com un punt de trobada essencial per al teixit socioeconòmic del Pallars i un aparador de la identitat cultural i gastronòmica d'aquesta comarca lleidatana. L'esdeveniment serveix cada any per promocionar els productes de proximitat i donar suport als petits productors i artesans locals, a més de dinamitzar l'activitat comercial i turística de Tremp durant la tardor.
Des de l'Ajuntament de Tremp, organitzador de la fira, s'espera una gran afluència de visitants d'arreu de Catalunya, atrets per l'autenticitat d'una mostra que ha sabut preservar l'essència del territori i adaptar-se a les noves tendències gastronòmiques, sempre mantenint el codony com a protagonista indiscutible.