Ets formatger? Torna la gran festa dels formatges artesans al Pla d'Urgell amb aquestes novetats
La 11a Mostra de Formatges Artesans del Palau d'Anglesola reunirà productors locals i formatgeries catalanes el 9 de novembre amb la col·laboració de Plus Fresc i la Diputació de Lleida
El Palau d'Anglesola es convertirà en l'epicentre formatger de Ponent el proper 9 de novembre amb la celebració de l'onzena edició de la Mostra de Formatges Artesans. L'esdeveniment, que ja s'ha consolidat com a referent gastronòmic a les comarques lleidatanes, tornarà a omplir el Pavelló Municipal de l'Avinguda Països Catalans amb el millor de la producció formatgera catalana.
Organitzada per l'Ajuntament del Palau d'Anglesola i Formatges Camps, aquesta edició compta amb el suport de Plus Fresc, que reforça el seu compromís aportant contingut formatger i suport logístic per consolidar l'esdeveniment com a punt de referència gastronòmic. La col·laboració institucional també és notable, amb la participació de la Diputació de Lleida, Gustum, el Consell Comarcal del Pla d'Urgell, l'Associació Leader Ponent i la Generalitat de Catalunya.
Novetats destacades per a l'edició del 2025
La gran novetat d'aquesta onzena mostra és l'acord assolit amb tres Consells Reguladors de productes certificats: la DOP Pera de Lleida, la IGP Pa de Pagès Català i la IGP Formatge Garrotxa. Aquests productes amb segell de qualitat tindran protagonisme especial durant tota la jornada. La Pera de Lleida serà l'estrella dels plats que se serviran la vigília, el 8 de novembre, i també formarà part del concert "LA REPERA DEL FORMATGE", programat pel dissabte 15 de novembre.
Una altra incorporació destacada serà la presentació del gegantó de la Mostra, creat especialment per a l'ocasió, que acompanyarà els tradicionals gegants del Palau d'Anglesola. A més, l'Equip d'Hoquei Femení CP Vila-Sana serà nomenat formatger d'honor 2025 durant l'acte central de benvinguda, que comptarà amb la presència de Joan Gòdia i Tresànchez, Director General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, entre altres autoritats.
Un programa variat per a tots els públics
La programació d'activitats és extensa i variada, amb propostes per a totes les edats i interessos. El dissabte 8 de novembre començarà la festa amb un sopar maridatge de formatges al Poli Bar Restaurant, per al qual cal reserva prèvia. Ja el dia de la mostra, el 9 de novembre, hi haurà una trobada de tractors antics i vehicles clàssics, tallers de cuina tant infantils com per a adults, activitats de circ i pinta-cares per als més petits.
Les demostracions gastronòmiques aniran a càrrec de Raquel Ruiz (Delyart) i Jesús Querol, mentre que Xavier Ayala dirigirà un tast guiat de formatges i vins per als paladars més exigents. A més, els visitants podran participar com a jurat al concurs de formatges, votant la millor elaboració de la mostra. L'ambient festiu estarà garantit amb les actuacions musicals del grup TalKual i de l'humorista Ferran Aixalà.
Degustacions i gastronomia de qualitat
Una de les activitats més esperades és el "Cheesemut", que permetrà degustar set talls de formatges diferents acompanyats d'una copa de vi del Celler Sanui, aigua o cervesa, per 13€. Aquesta proposta, disponible de 12.00 h a 14.30 h, està concebuda per gaudir de diferents formatges de la mostra en un ambient distès mentre s'assisteix a l'acte central de benvinguda i a l'actuació musical.
A partir de les 14:30 h, l'exterior del pavelló acollirà el dinar popular de la tradicional Cassola de Tros, un menú que inclou aquest plat emblemàtic de la gastronomia de Ponent, vi o aigua, mató amb mel i cafè, tot per només 12€. També hi haurà un concurs de pastissos de formatge obert a la participació de tothom.
Compromís amb la inclusió i els productors locals
Cal destacar el conveni del Palau d'Anglesola amb l'Associació de Celíacs de Catalunya, que garanteix que tots els tallers i àpats de la mostra siguin aptes per a persones celíaques. Aquest compromís es reflecteix també en la presència de productors com Davantal net de gluten, que oferirà pa sense gluten elaborat al mateix Palau d'Anglesola.
La mostra comptarà amb una àmplia representació de productors locals de Ponent, com les melmelades Cal Senzill de Bellpuig, la cervesa artesana La Vella Caravana de Menàrguens, les Nous Enrenou del Palau d'Anglesola, els vins del Celler de Sanui de Lleida, la mel ecològica Castellmel de Bell-lloc d'Urgell i el Forn de pa de l'Albi.
Una oportunitat única per conèixer el patrimoni gastronòmic català
L'accés a la Mostra és gratuït, tot i que algunes activitats requereixen inscripció prèvia a través del web mostradeformatgesdeponent.com. Es tracta d'una oportunitat immillorable per descobrir la riquesa i diversitat de la producció formatgera catalana en un ambient festiu i familiar, on la gastronomia, la cultura i la tradició es donen la mà.
Amb més d'una dècada d'història, la Mostra de Formatges Artesans del Palau d'Anglesola s'ha convertit en una cita ineludible per als amants del bon menjar i per a tots aquells interessats a conèixer de primera mà els productes de proximitat i la gastronomia de qualitat que ofereix el territori. Una jornada intensa que posa en valor el patrimoni alimentari català i el talent dels nostres artesans formatgers.
Les inscripcions per a les diferents activitats ja estan obertes i es poden realitzar a través de la pàgina web oficial de l'esdeveniment, on també es pot consultar el programa complet i obtenir més informació sobre els participants i les propostes gastronòmiques d'aquesta edició.