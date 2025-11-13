Què és el nou Forum Agrobiotech de Lleida?
El nou certàmen de la fira de Lleida, hereu de la Fira de Sant Miquel, promet connectar la innovació amb empreses, centres de recerca i inversors de l'àmbit de l'agricultura i la ramaderia
Una fira a l’altura de l’agricultura i ramaderia del segle XXI. Aquest és el repte que planteja el nou certamen Agrobiotech Innovation Forum, que engegarà motors del 25 al 27 de novembre al recinte firal dels Camps Elisis de Lleida. Fruit del desdoblament de la tradicional Fira de Sant Miquel, aquest certamen de caràcter professional neix amb l’objectiu de connectar el món agroalimentari amb la innnovació aplicada al camp. Tot amb un clar objectiu: accelerar la implementació de tecnologies d’avantguarda i crear noves oportunitats de negoci, claus per un sector agroalimentari que aspira a ser més eficient, competitiu i sostenible.
Les xifres denoten l’ambició de ser un fòrum de referència. Preveu atraure més de 250 expositors i més de 14.000 visitants professionals, tant nacionals com internacionals. A més, reunirà més de 30 ponents i experts que compartiran el seu coneixement, i una vintena de conferències on abordaran les darreres tendències en el sector agrari. S’afegeixen 10 fòrums temàtics sobre agricultura sostenible i biotecnologia, així com els workshops, uns tallers pràctics i cimeres de la innovació.
Capítol a part mereix la Startup Arena, una zona dinàmica de 1.500 m² dissenyada per connectar empreses emergents disruptives amb l’ecosistema agrobiotech, on s’integren inversors, corporacions, productors i professionals que busquen solucions avançades. Les startups poden presentar el seu projecte a fons i àngels inversors especialitzats i fins i tot, participar en una competició on exposaran la seva proposta a l’escenari principal. Així poden obtenir una reacció directa del mercat.
Fet i fet, es fomentarà el networking, habilitant espais per reunions 1 a 1. D’altra banda, durant les tres jornades hom proposa sessions i tallers on abordar el finançament, l’escalabilitat o el màrqueting, alhora que algunes firmes emergents mostraran les seves solucions.
El certamen es vertebra en sis grans eixos temàtics o verticals: aigua, bioeconomia, producció agrícola, maquinària, ramaderia i energia sostenible. Una estructura diàfana per tal que els professionals trobin fàcilment el rellevant, accedint a un coneixement especialitzat i debats enfocats en els reptes del seu sector específic. I que puguin identificar oportunitats de col·laboració i solucions transversals entre diferents àrees, de manera que s’obtingui una perspectiva completa de totes aquelles innovacions que impacten en tota la cadena de valor agrobiotech.
En el cas de ser un expositor, la fita esdevé una plataforma per presentar les innovacions i augmentar la visibilitat de marca, així com per enfortir lligams amb els clients i socis i recollir informació valuosa sobre el mercat. En aquest sentit, tal com feia palès el director de Fira de Lleida, Oriol Oró, “ens trobem en un moment clau per generar oportunitats de negoci, impulsar models sostenibles i donar resposta als reptes del medi rural i la seguretat alimentària”. Tot uns desafiaments marcats per la creixent demanda d’aliments i la pressió social sobre els recursos naturals.
Vincle amb Congrés BIT
Agrobiotech Innovation Forum comparteix sinergies amb el Congrés de Bioeconomia, Innovació i Tecnologia (BIT), l’esdeveniment de referència a Catalunya. Aquesta connexió permet ampliar la seva visió, accedir a més coneixement especialitzat i connectar amb els actors clau que estan impulsant la bioeconomia a les terres de Ponent.
Innovació, àrea a àrea
Agrobiotech Innovation Forum s’articula en 6 eixos temàtics estratègics, dissenyats per cobrir tota la cadena de valor i abordar els desafiaments i oportunitats més rellevants del sector agroalimentari i de la bioeconomia. Cada eix, o vertical, és una porta d’entrada a un univers de solucions, tecnologies pioneres i tendències específiques.
D’una banda, l’àrea de maquinària i tecnologia agrícola anima a descobrir maquinària avançada, automatització i precisió que contribueix a incrementar la rendibilitat de l’explotació.
De l’altra, producció agrícola posa el focus en com optimitzar cada collita i cultivar amb sostenibilitat. Per això, desplega les innovacions i tendències clau que abracen des de la sembra de precisió fins a la gestió intel·ligent de recursos, marcant el futur d’una producció eficient, resilient i competitiva.
Un tercer àmbit, el de ramaderia, anima a descobrir com la tecnologia està transformant la ramaderia mercès al monitoratge en temps real, optimització de recursos, benestar animal i augment de la productivitat.
Un quart, l’aigua, exposa solucions innovadores per a la gestió eficient d’un recurs tan preuat, des del reg intel·ligent fins al tractament d’aigües, passant pels sensors o cultius resistents a la sequera.
El cinquè posa la lupa en l’energia i sostenibilitat, com a motor d’un futur agroalimentari eficient i resilient. Aporta solucions per a la generació d’energia renovable a l’explotació agrària, com la solar o el biogàs, així com la implantació d’estratègies d’eficiència energètica per reduir costos i tecnologies per minimitzar la petjada de carboni.
I el sisè eix, bioeconomia, vol fer palès el potencial del residu com un nou recurs. Treu a la llum solucions innovadores per transformar els subproductes agroindustrials en valor: biotecnologia per a nous materials, bioenergia, captura de carboni i plataformes digitals per a una correcta gestió circular. Tot plegat s’orienta a productors que busquen optimitzar les tasques, enginyers o tècnics que necessiten conèixer les darreres eines i pràctiques, fabricants de llavors, fertilitzants, fitosanitaris o bioinsums, o distribuïdor de maquinària, proveïdors de software, consultors medioambientals, investigadors, entitats certificadoresd o inversors que busquen oportunitats en AgroTech.