Aquest Nadal, regala territori: descobreix els productes cooperatius 'premium' d’Agrobotigues.coop
Productes plens d’història, sabor i compromís
El Nadal s’apropa i, amb ell, qui es pot resistir a fer sentir especial als qui més estima? L’oferta d’obsequis a escollir és gran –molt gran!–, per això, és tan important conèixer els valors d’allò que triem, perquè una elecció feta amb el cap –i el cor– sempre marca la diferència.
Hi ha regals, i regals amb sentit. Obsequis que són molt més que allò que semblen a primer cop de vista. Productes que, amb el seu sabor i qualitat, són capaços de transportar-nos en el temps i l’espai, i que, a més amés, poden contribuir amb fer més fort el territori i els seus projectes de vida.
Agrobotigues.coop –la plataforma col·lectiva de Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya–, vol convertir aquestes dates tan especials en moments inoblidables omplint-les de sentit de la mà dels productes cooperatius catalans.
Amb la campanya “Aquest Nadal, posem el territori a taula”, Agrobotigues.coop ens proposa compartir una selecció premium de productes cooperatius catalans que engloben des de vins i caves a olis, melmelades o dolços.
Un Nadal més conscient és possible
Els lots de Nadal d’Agrobotigues.coop són una opció ideal per descobrir alguns dels millors productes cooperatius catalans, una alternativa que s’adapta als diferents gustos, possibilitats i moments de celebració.
Per exemple, destaca el lot de 2 ampolles de 0,75l d'oli d'oliva verge extra l'Olier, olives i mel dels Torms; el lot de vacances Premium de La Closca, amb una ampolla d’oli d’oliva verge extra Ol-Art i ametlles amb pebre, xoco-avellanes, avellanes torrades i ametlles garrapinyades; o el Lot Exòtic La Closca, ametlles i macadàmies amb espècies.
Entre els productes cooperatius més nadalencs, trobem l’Oli Kylatt de Fruits de Ponent, de sabor equilibrat i fruitat, ideal per acompanyar plats festius; i Les Cabanes Taste of Earth, un oli d’oliva verge extra que resumeix l’essència del territori. Per brindar, res millor que el cava Brut Nature Tres Naus Reserva de Domenio Wines o el cava Adernats Gran Reserva de la Vinícola de Nulles, dues opcions elegants per acomiadar l’any amb bombolla fina i esperit cooperatiu.
Els amants del vi trobaran joies com el vi blanc Ònix Clàssic de la Vinícola del Priorat, fresc i aromàtic, o el vi negre Puntils Criança del Celler Cooperatiu de Garriguella, d’intensitat empordanesa. El Vermut Reserva de Falset Marçà convida a compartir l’aperitiu amb el sabor de la tradició, mentre que la xocolata d’oli d’oliva de Degustus o el Licor de crema d’avellana d’Infrusec Avellanera posen el toc dolç a qualsevol sobretaula.
Regala amb sentit, regala productes cooperatius catalans
Escollir els productes d’Agrobotigues.coop és molt més que fer un regal gastronòmic: és participar en un model de consum responsable i contribuir a preservar el teixit agrari català.
Cada producte que hi forma part és fruit de la feina cooperativa, d’una producció respectuosa amb la terra i d’un procés transparent que garanteix traçabilitat i qualitat real.
Com a part de la campanya nadalenca, Agrobotigues.coop ens obsequia amb un llibre digital exclusiu amb receptes tradicionals catalanes, reinterpretades amb productes cooperatius.
El receptari, disponible gratuïtament al web www.agrobotigues.coop, comptarà amb la col·laboració, a xarxes socials, de tres creadors gastronòmics catalans: l’Alba Serra i la Laura Pernia, de Taula per dos, elaboraran diversos canapès festius; Jacint Carafí, “Cintet”, cuinarà un Pollastre de corral rostit amb espècies i olives; i Laura Zurriaga, de Croqueta de xocolata, un Tronc de Nadal de xocolata i avellanes.