PATROCINAT
Coca-Cola, connectada al territori de Lleida
A Lleida, la marca de refrescos es vincula amb firmes com Codiven, pionera en l’activitat de vending
Si una marca coneguda universalment és Coca-Cola. El seu sabor ha captivat generacions i generacions de persones als cinc continents. Tot i la projecció global de la marca, el producte que ens arriba es fa a casa nostra per part d’una empresa d’origen local: Coca-Cola Europacific Partners. De Catalunya sorgia el 1953 la primera ampolla produïda a Espanya. I avui dia continua essent una beguda feta aquí, per i per la gent d’aquí. I que arriba a tots i cadascun dels racons del territori gràcies a bars, grans superfícies d’alimentació o petits comerços, entre d’altres.
A Lleida, ho canalitzen firmes com Codiven, una empresa familiar pionera en l’activitat del vending en les comarques ponentines. Al capdavant se situen Pere Codina i el seu fill Pere Ramon Codina, que comparteixen un tarannà emprenedor. Pere Codina evoca l’inici de les operacions de Coca-Cola al territori. “Jo treballava com a viatjant i ens comentaven que arribava des d’Amèrica a Barcelona una fórmula condensada de refresc, així que es va veure una oportunitat de negoci”.
De la mà de l’actual Coca-Cola Europacific Partners, aviat va conquerir terreny. Ho il·lustren anècdotes com que a la dècada dels 70, en un indret tan emblemàtic com les Basses d’Alpicat, “ens visitaven cada setmana 45 autocars, la qual cosa implicava un consum d’unes 50 o 60 caixes setmanals”.
Tanmateix, en l’àmbit del vending s’iniciaven el 1992, tal com explica Pere Ramon. Conjuntament amb un altre soci fundaven un negoci, “inicialment centrat en el cafè, ja que ens deixava més marge. Diferents circumstàncies, però, van plantejar la necessitat d’ampliar l’estoc a altres begudes. Així que van decidir parlar amb Coca-Cola per incorporar el producte. “Van contactar amb la distribuïdora a Lleida i vam arribar a un acord perquè ens deixessin màquines tot pagant un lloguer a canvi que fessin un consum determinat”, que ràpidament es va superar.
Avui dia Codiven disposa globalment d’un miler de màquines, emplaçades en empreses, hospitals o centres comercials de Lleida i l’àrea d’influència, com ara Agramunt, Tàrrega, Mollerussa, Fraga i Binèfar. Si bé l’aigua suposa el 70 o 80% de les vendes, en refrescos, “Coca-Cola és reina indiscutible”, coincideixen. De fet, avui dia distribueixen una mitjana de dos palets a la setmana, que equival a gairebé 4.800 llaunes.
Tots dos posen l’accent en la bona relació i la fidelitat mantinguda amb la distribuïdora, tot i el pas de diversos responsables al llarg dels anys. Tampoc han mancat les col·laboracions en esdeveniments d’àmbit local com fires, “anant junts de la mà”, assenyala Pere Codina.
Tot plegat reflecteix la importància del tracte personal i directe per optimitzar la gestió i consolidar el negoci.
Un motor clau per l’economia a Catalunya
Per cada euro gastat en refrescos de Coca-Cola, 76 cèntims van revertir en l’economia local. Una dada prou reveladora de l’impacte de la marca al territori. De fet, hom calcula que el 2024 va generar 1.003 milions de valor afegit a l’economia catalana, equivalent al 0,33% del PIB regional, segons revela l’estudi d’impacte socioeconòmic elaborat per Steward Redqueen.
L’informe aporta altres dades rellevants, com que ocupa 15.660 persones, de manera que per cada lloc de treball directe se’n generen 19 d’indirectes. Gràcies a la capil·laritat del sistema de distribució, els seus productes arriben a més de 45.000 punts de venda de Catalunya. A més, impulsa iniciatives per reduir la petjada de carboni als bars i restaurants com ara Hosteleria#PorElClima, que a Lleida comptabilitza 371 establiments adherits al tancament de 2024.