Deixar el tabac, una decisió clau per a la nostra salut
La Generalitat recorda que fumar és perjudicial en totes les seves formes i que és la primera causa de mort evitable
L’arribada d’un nou any sovint arriba carregada de bons propòsits. Per a moltes persones fumadores és el moment de replantejar-se deixar de fumar. No és una qüestió menor; segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el tabac causa cada any més de 8 milions de morts arreu del món, una dada que reforça la importància de fer el pas i apostar per una vida més saludable.
La Generalitat de Catalunya alerta que l’ús de tabac té conseqüències greus sobre la salut i que la nicotina que conté provoca efectes estimulants sobre el sistema nerviós central i és altament addictiva. De fet, el consum i l’exposició al fum de tabac és la primera causa evitable de pèrdua de salut i de mortalitat. És un dels factors de risc més importants de les principals malalties cardiovasculars i respiratòries cròniques, així com de nombrosos casos de càncer.
A més, l’exposició involuntària de les persones no fumadores al fum ambiental del tabac incrementa el risc de malalties en les persones no fumadores, sobretot en els infants.
Beneficis de deixar de fumar
Els beneficis d’abandonar el tabaquisme són ben clars. Els efectes perjudicials del monòxid de carboni del fum del tabac comencen a desaparèixer algunes hores després de deixar les cigarretes i després d’un any de deixar de fumar, el risc de patir un atac cardíac es redueix a la meitat en comparació amb les persones que encara fumen.
El tabac és perjudicial en totes les seves formes: cigarretes electròniques, el tabac escalfat o altres productes amb nicotina.
Preparar-se per deixar-ho
Les possibilitats d’èxit d’abandonar el tabac augmenten si el procés es planifica. Els professionals recomanen posar una data concreta per deixar de fumar, preferentment dins de les dues setmanes següents. Comunicar la decisió a la parella i a l’entorn proper pot ajudar.
Anticipar els moments de debilitat, retirar cigarrets i cendrers de casa i del cotxe, i consultar professionals sanitaris són passos bàsics. L’acompanyament professional i la informació rigorosa poden marcar la diferència.
El paper dels fàrmacs
Els estudis demostren que hi ha medicaments eficaços per ajudar a deixar de fumar. D’una banda, hi ha la teràpia substitutiva amb nicotina (TSN), disponible sense prescripció mèdica en forma de pegats, xiclets o comprimits.
D’altra banda, hi ha fàrmacs que requereixen prescripció i seguiment mèdic, com la vareniclina, la citisiniclina o el bupropió. No contenen nicotina i tenen indicacions i contraindicacions específiques. En tots els casos, cal llegir amb atenció les instruccions i consultar professionals sanitaris si hi ha dubtes, embaràs, lactància o problemes de salut.
El dia D i els primers dies
El dia que s’ha marcat per deixar de fumar comença una nova etapa. Pensar en clau de present, amb un “avui no fumaré”, pot ajudar. Distraure’s amb activitats com caminar, fer exercici o anar a espais on no es permet fumar és una estratègia útil. També ho és substituir el gest del cigarret per altres objectes a la mà o a la boca, beure aigua i evitar situacions de temptació.
Els beneficis per a la salut apareixen ràpidament. Al cap de 20 minuts, la pressió arterial i el pols es normalitzen. En 24 hores, disminueix el risc d’atac de cor, i en 48 hores milloren l’olfacte i el gust. En poques setmanes, la circulació i la funció respiratòria milloren de manera significativa.
Abstinència i recaigudes
La síndrome d’abstinència acostuma a ser més intensa els primers dies, però és temporal i es pot reduir amb l’ajuda de la medicació. Nerviosisme, insomni o augment de la gana es poden gestionar amb exercici, tècniques de relaxació com fer respiracions profundes, escollint aliments saludables i saciants com les fruites i les verdures i reduint el consum de cafeïna i l’alcohol.
Si hi ha una recaiguda puntual, no s’ha d’interpretar com un fracàs. Deixar de fumar és un procés d’aprenentatge que requereix perseverança. Si necessites ajuda, pots consultar un professional de la salut o bé trucar al 061 Salut Respon.
Què s’amaga dins d’un cigarret
Entre aquestes substàncies destaquen especialment la nicotina, el monòxid de carboni i els quitrans, però també s’hi troba el cianur, així com metalls com el níquel, l’arsènic, el cadmi, el crom o el plom. També s’hi troben substàncies radioactives com el poloni 210, el potassi 40 o el radi 226.