La Generalitat i la Fundació "la Caixa" signen un acord per invertir 250 milions en matèria d’acció social, cultural i d’investigació
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i el president de la Fundació "la Caixa", Isidre Fainé, han signat un acord entre totes dues institucions en matèria d’acció social, cultural i d’investigació
En virtut d’aquest conveni, la Fundació ”la Caixa” ha augmentat a 250 milions d’euros la totalitat de la inversió social que duu a terme a Catalunya el 2025, cosa que suposa un increment de 25 milions d’euros respecte de l’any anterior. Un total de 99 milions d’euros es destinaran als programes socials de l’entitat dirigits especialment als col·lectius més vulnerables.
«La nostra inversió per a acció social ha augmentat aquest any un 10% amb l’objectiu de potenciar els projectes més transformadors, dedicats a fomentar la igualtat d’oportunitats. Una altra de les prioritats estratègiques és la creació del CaixaResearch Institute, l’edifici del qual s’inaugurarà el 2026. Tots aquests projectes estan centrats a contribuir al progrés de Catalunya i al benestar dels catalans a curt, mitjà i llarg termini », ha explicat el president de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé.
D’altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que «aquest acord respon a la prioritat del Govern d’impulsar la igualtat d’oportunitats, generar prosperitat i compartir-la, per continuar construint una Catalunya més justa i igualitària». Una col·laboració que també «fomenta la investigació en l’àmbit de la salut per reforçar l’ecosistema científic i continuar sent un referent indiscutible a Europa».
Entre els objectius bàsics marcats en l’acord destaquen la lluita contra la pobresa infantil, la promoció de l’envelliment actiu i saludable, l’atenció a persones amb malalties avançades i la millora de les condicions laborals i vitals de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió. A més d’aquestes línies d’actuació, l’acord també preveu accions en els àmbits cultural i d’investigació i beques.
Alguns dels projectes prioritaris que palesen el compromís de l’entitat amb Catalunya, amb una atenció especial a les activitats desenvolupades en l’àmbit de la pobresa i l’acció social, són els següents:
CaixaProinfància, centrat a combatre la pobresa infantil, es dirigeix a infants i adolescents d’entre 0 i 18 anys les famílies dels quals estan en situació o risc d’exclusió. Des que es va posar en marxa el 2007, aquest programa ha atès més de 123.000 menors a Catalunya.
El programa Incorpora, que fomenta la contractació dels col·lectius amb més dificultats per trobar feina, ha facilitat més de 129.000 llocs de treball des del 2006 gràcies a la col·laboració d’empreses i entitats socials catalanes.
El programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades tracta de millorar la qualitat de l’atenció a les persones que es troben al final de la vida, com també als seus familiars. A Catalunya s’han atès més de 81.000 pacients i més de 93.000 familiars des de l’inici del programa el 2008.
El programa de Gent Gran fomenta la participació social dels membres d’aquest col·lectiu per reivindicar el valor de la seva experiència i situar-los com a protagonistes actius de la societat. Aquest projecte els brinda l’oportunitat de formar-se en projectes culturals, socials i de noves tecnologies. A Catalunya hi ha 205 centres de gent gran, 53 propis i 152 en conveni amb les administracions públiques.
Pel que fa a les Convocatòries de Projectes Socials, el 2025 s’ha donat suport a 349 iniciatives amb una inversió de 10,6 milions d’euros.
D’altra banda destaca també la tasca de divulgació que es duu a terme a Barcelona per mitjà del Palau Macaya, declarat el 2024 Centre Internacional per a les Ciències Humanes i Socials de la UNESCO, i de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”, un espai per al debat i la reflexió que dona suport a la recerca social.
Al districte de Ciutat Vella de Barcelona, la Fundació ”la Caixa” també compta amb una entitat d’acció social directa, la Fundació de l’Esperança, l’objectiu de la qual és promoure l’autonomia i facilitar la inclusió social de persones en situació de pobresa i vulnerabilitat.
Increment de la inversió en investigació en salut
En l’àmbit de la recerca científica, la Fundació dona suport a projectes de biomedicina i salut a través de diferents convocatòries d’investigació i innovació: La Convocatòria d’Investigació en Salut, que el 2025 ha impulsat 12 projectes, amb una inversió global de 9,3 milions d’euros a Catalunya.
La Convocatòria d’Innovació en Salut 2025, que ha donat suport a 16 projectes, amb una inversió global d’1,9 milions d’euros a Catalunya. Amb aquesta iniciativa es busca accelerar l’arribada al mercat d’aquestes innovacions per apropar-les als pacients que les puguin necessitar.
La inversió en investigació en salut s’ha reforçat al llarg d’aquest any per abordar les obres del CaixaResearch Institute, el primer centre de recerca especialitzat en immunologia d’Espanya i un dels primers d’Europa. Aquest equipament, que s’està construint davant del Museu de la Ciència CosmoCaixa, en l’entorn natural de Collserola, estarà ubicat en un edifici sostenible amb espais i equipaments de primer nivell. El centre tindrà una clara vocació de col·laboració amb l’ecosistema científic i pretén contribuir a la innovació i la competitivitat en el sector de la salut, estratègic per a la Unió Europea. Així mateix, la Fundació ”la Caixa” manté col·laboracions estratègiques amb centres d’investigació i hospitals per generar nou coneixement biomèdic i traslladar-lo a la societat, com l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), l’Institut d’Investigació sobre Immunopatologies (IrsiCaixa), el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), el BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC) i l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD).
Més d’1,7 milions de visitants als centres culturals de Catalunya
En el terreny de la divulgació de la cultura i la ciència, l’entitat fomenta el desenvolupament individual i col·lectiu a través de les exposicions i les activitats que programa a la xarxa de centres CaixaForum a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, com també al Museu de la Ciència CosmoCaixa i als Jardins de Cap Roig. Aquests centres de divulgació cultural i científica de la Fundació ”la Caixa” a Catalunya han rebut més d’1,7 milions de visitants entre el gener i l’octubre d’aquest any. La Fundació ”la Caixa” també ha establert aliances amb nombroses institucions del sector cultural, com les fundacions del Conservatori i del Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música Catalana, L’Auditori i l’Associació Mediterranean Street Art – Projecte BesArt, entre d’altres.
Beques de grau i postgrau per oferir més oportunitats
Un altre dels pilars de l’activitat de la Fundació és la concessió de beques perquè estudiants i investigadors puguin ampliar la seva formació i desenvolupar la seva carrera a les millors universitats i centres d’investigació del món. El 2025 s’han concedit en total 102 beques de grau, postgrau, doctorat i postdoctorat a estudiants de Catalunya.