Grup Vall Companys, Top Employer 2026: créixer des de dins, amb les persones al centre

El model de gestió de persones del Grup aposta pel desenvolupament intern, la conciliació i el benestar
com a palanques clau d’un projecte professional sòlid i amb futur

El Grup Vall Companys ha estat reconegut per sisè any consecutiu amb la certificació Top Employer 2026, un distintiu internacional atorgat pel Top Employers Institute que reconeix les organitzacions amb les millors pràctiques en gestió de persones. Aquest reconeixement consolida un model basat en el desenvolupament del talent intern, la proximitat amb els equips i una visió de llarg termini que situa les persones com a eix central de l’estratègia empresarial.

EstímulsImpulsem carreres professionals diverses a través de la mobilitat interna, la formació i l’acompanyament.

La certificació avala una manera de fer que combina estabilitat, oportunitats reals de creixement professional i un entorn de treball que fomenta la confiança, la participació i el benestar integral. Un enfocament que es construeix dia a dia a través de trajectòries professionals diverses, però amb un denominador comú: créixer dins del Grup.

Un model que acompanya el talent al llarg del temps

El Grup Vall Companys ha consolidat una proposta de valor a l’empleat que permet a les persones evolucionar professionalment sense necessitat de canviar d’organització. La mobilitat interna, la formació contínua i la possibilitat d’assumir nous reptes són elements clau d’un model que aposta per fer créixer el talent des de dins.

"És un privilegi treballar en un entorn on les persones confien en tu, t’inspiren i t’impulsen a ser millor cada dia."

Un exemple d’aquest recorregut és el de Mònica Orasan, actualment a l’àrea de Desenvolupament de Negoci de Zyrcular Foods. Incorporada al Grup l’estiu de 2016 com a recepcionista mentre estudiava Administració i Direcció d’Empreses, el que havia de ser una feina temporal es va convertir en l’inici de la seva carrera professional. Després de passar pel departament d’exportacions, va sumar-se el 2020 a Zyrcular Foods des dels seus inicis, participant activament en el creixement del projecte.

CompromísLa conciliació, el tracte humà i el benestar són pilars clau del model reconegut com a Top Employer 2026

Persones, proximitat i impacte real

La cultura del Grup es fonamenta en el tracte humà i la proximitat amb els equips. Aquesta manera d’entendre la gestió de persones pren una dimensió especialment rellevant en entorns operatius, on l’acompanyament directe i el coneixement del dia a dia marquen la diferència. 

"Formar part d’un projecte amb impacte real en tantes famílies i comunitats genera responsabilitat, però també molt orgull."

Així ho explica Carina Colell, responsable de Desenvolupament i Gestió de Persones a Transegre. Incorporada al Grup Vall Companys l’any 2013, va formar part durant gairebé una dècada de l’equip de persones de la central del Grup abans d’assumir el repte de liderar aquesta àrea directament a planta. Un canvi que li ha permès viure de prop la realitat dels equips i reforçar una visió més humana de la gestió.

Conciliació i confiança com a eixos del benestar

La conciliació laboral i personal és un dels pilars del model de persones del Grup Vall Companys. La flexibilitat, la confiança i l’empatia formen part d’una manera de treballar que entén que darrere de cada professional hi ha una realitat personal diferent.

En aquest sentit, Carina Colell destaca que la conciliació és un dels punts forts del Grup especialment en etapes vitals exigents, i subratlla que aquesta confiança es tradueix en autonomia, millor organització i un clima laboral que afavoreix el benestar i el compromís dels equips.

Aprenentatge, prevenció i millora contínua

El desenvolupament professional també s’articula a través de l’aprenentatge constant i la participació en projectes transversals que reforcen la cultura corporativa. És el cas de Gemma Massana Cosialls, tècnica a Vall Companys SAU, incorporada el setembre de 2020.

"El que més valoro és poder contribuir directament al benestar i la seguretat de les persones, en un entorn de confiança i col·laboració."Alba Pifarré

Especialista en Prevenció de Riscos Laborals, actualment és la responsable de Benestar i Prevenció Laboral, coordinant el sistema preventiu de les cinc fàbriques de pinsos del Grup. El seu recorregut exemplifica un creixement progressiu basat en el coneixement dels centres, l’assumpció de noves responsabilitats i la participació activa en projectes que impulsen la cultura de la seguretat

Un projecte compartit amb visió de futur

Aquestes trajectòries reflecteixen un model de gestió de persones que aposta per la millora contínua, el desenvolupament professional i el benestar integral. Un model que ha permès al Grup Vall Companys consolidar-se com un Top Employer de referència i construir un projecte empresarial sòlid, compartit i sostenible, on les persones no només treballen, sinó que creixen.

