Nou programa formatiu basat en microcredencials impulsat per la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida
En els àmbits de la formació del professorat d’educació infantil, primària i secundària, la psicologia així com el treball i l’educació social
La Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS) i el Centre de Formació Permanent de la Universitat de Lleida (UdL) inicien un nou programa formatiu basat en microcredencials en els àmbits de la formació del professorat d’educació infantil, primària i secundària, la psicologia així com el treball i l’educació social. Aquesta iniciativa representa una aposta estratègica per a donar resposta a les necessitats actuals de formació al llarg de la vida i a la demanda creixent de competències específiques, actualitzades i d’alt valor professional.
Les microcredencials es dirigeixen a persones adultes majors de 25 anys, amb o sense titulació superior, i s’han consolidat com una eina formativa clau per acreditar coneixements concrets. Ofereixen una certificació digital de les competències assolides en un format digital, segur, verificable i transferible dins l’àmbit europeu. Es presenten en modalitats presencial, híbrid o virtual amb una durada reduïda d’entre 1 i 6 crèdits ECTS, i amb un marcat caràcter professionalitzador per a satisfer les necessitats del mercat laboral. Aquest format facilita l’actualització i la requalificació professional, afavorint la inserció i la promoció laboral en entorns professionals canviants.
El nou programa de microcredencials de la FEPTS destaca per una oferta formativa innovadora, flexible i de qualitat, dissenyada per adaptar-se a les necessitats de professionals en actiu, persones titulades universitàries i altres col·lectius interessats a ampliar o actualitzar les seves competències en els àmbits de l’educació, la psicologia i el treball social. Els cursos combinen rigor acadèmic i aplicabilitat pràctica, amb metodologies docents actuals i professorat especialitzat.
El programa formatiu que s’iniciarà al febrer de 2026 correspon a una oferta inicial de microcredencials que s’anirà ampliant progressivament amb nous cursos al llarg dels propers mesos. La informació detallada dels cursos disponibles, així com el procés d’inscripció, es pot consultar a la pàgina web de la Facultat.
A més, el programa incorpora un incentiu econòmic destacat, ja que les inscripcions es poden realitzar amb un 70% de descompte en el preu de la matrícula.
Amb aquesta iniciativa, la FEPTS reafirma el seu paper com a referent en la formació universitària innovadora i en la transferència de coneixement al servei de la societat.