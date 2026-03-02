Lleida capgira el mapa: urologia robòtica a la Clínica Mi NovAliança
El sistema Da Vinci permet traslladar la destresa humana a un entorn mínimament invasiu: incisions petites, visió ampliada en 3D i una maniobrabilitat que facilita treballar en zones anatòmiques delicades
A Lleida, la cirurgia urològica d’alta complexitat comença a canviar de direcció. Durant dècades, quan el cas era difícil —per tecnologia, destresa o logística—, la resposta solia implicar fer quilòmetres: Barcelona, Saragossa o Madrid. Avui, cada vegada més, la pregunta és una altra: i si la solució fos aquí? Als quiròfans de la Clínica Mi NovAliança, la urologia mínimament invasiva ha fet un pas que no es mesura només en màquines, sinó en resultats i en confiança.
I al darrere d’aquesta transformació hi ha un model de col·laboració: Mi NovAliança i Clínic Lleida treballen conjuntament en el marc d’una aliança estratègica en l’ àmbit de la Urologia, sota el lideratge dels uròlegs David García i Jaume Pelegrí. El plantejament és tan senzill com exigent: innovació, sí, però només quan millora el resultat clínic i l’experiència del pacient; tecnologia, sí, però sempre acompanyada de criteri, formació i seguiment.
Els robots, al servei de la qualitat de vida dels pacients
Robòtica, sí. Però amb una premissa que convé aclarir: el robot no opera; el cirurgià decideix. El sistema Da Vinci permet traslladar la destresa humana a un entorn mínimament invasiu: incisions petites, visió ampliada en tres dimensions i una maniobrabilitat que facilita treballar amb més estabilitat en zones anatòmiques delicades. A la pràctica, aquest enfocament pot traduir-se en menys sagnat, cicatrius més discretes i una recuperació més ràpida en molts procediments, sense perdre l’objectiu de sempre: precisió i seguretat.
I la robòtica a Lleida no es queda en la «cirurgia típica». Els quiròfans de la Clínica Mi NovAliança ja han estat escenari de procediments urològics reconstructius avançats que requereixen una corba d’aprenentatge elevada i un equip entrenat. Són intervencions on la tècnica importa, però també el mètode: planificar, personalitzar i acompanyar el pacient abans i després. Perquè operar bé no és només operar: és fer-ho en el moment adequat i amb un pla de recuperació pensat per tornar com més aviat millor a la vida. La segona revolució porta l’aigua en el seu nom. Mi NovAliança ha incorporat el robot AquaBeam per fer Aquablation, una tècnica avançada per al tractament de la hiperplàsia benigna de pròstata: el creixement progressiu de la glàndula que, amb els anys, pot dificultar la micció i condicionar la vida diària (urgència, raig feble, llevar-se diverses vegades a la nit). El procediment utilitza un raig d’aigua a pressió, guiat per imatge, que elimina de manera selectiva el teixit de la pròstata que envolta i estreny la uretra i busca alleujar els símptomes sense afegir una agressió innecessària. En termes pràctics, la proposta és clara: millorar la qualitat de vida i fer-ho cuidant aspectes especialment sensibles per a molts pacients, com la continència i la funció sexual. Que Lleida disposi d’aquesta tecnologia no és un detall menor. La primera intervenció amb AquaBeam a les comarques lleidatanes es va dur a terme a la Clínica Mi NovAliança, amb una disponibilitat que situa el territori entre els pocs punts del país amb accés a aquesta opció. Per al pacient, la conseqüència és molt concreta: poder valorar una cirurgia avançada sense sortir de Lleida.
Pioners de l’exportació mèdica, ara importen turisme de salut
Parlar de robots és parlar de futur; parlar d’experiència és parlar de present. García i Pelegrí, amb el seu prestigiós equip, no només operen aquí: també han exportat el seu coneixement. Han impulsat programes de cirurgia robòtica i han dut a terme activitat quirúrgica i formativa en diferents punts de l’Estat. Canàries, Saragossa, Sevilla, Tortosa, Girona o Cantàbria, en son testimonis i grans exemples. Tots ells han posat en marxa i potenciat la cirurgia robòtica en l’àmbit privat amb l’acompanyament d’aquest equip. És una forma de lideratge poc habitual: la d’ensenyar al quiròfan, acompanyar altres especialistes en les seves primeres intervencions i transmetre el «saber fer» sense perdre l’exigència. Una reputació que també es reflecteix en reconeixements professionals i en la confiança dels pacients.
L’efecte col·lateral es viu com un canvi d’època: persones que miren cap a Lleida per operar- se. Comença a dibuixar-se un turisme de salut que capgira el mapa habitual. On abans el territori exportava pacients, ara els atrau: gent que busca tecnologia capdavantera i mans expertes, sense renunciar a la proximitat humana. I aquí, la Clínica Mi NovAliança es converteix en porta d’entrada a una urologia de referència, amb el suport mèdic de Clínic Lleida i un equip que ha fet de la innovació una eina real al servei del pacient.
Quan la medicina avança a velocitat de vertigen, la clau és combinar innovació i criteri. Des de la Clínica Mi NovAliança i Clínic Lleida aposten per un model que integra tecnologia d’última generació amb expertesa clínica consolidada. Sota el lideratge dels uròlegs David García i Jaume Pelegrí hi ha una cosa que cap robot no pot replicar: l’experiència, la formació continuada i la decisió quirúrgica quan el cas és complex. Perquè el que és veritablement revolucionari no és que existeixi un robot. És que Lleida s’estigui convertint, finalment, en destí per tractar, per operar i per tornar a viure com més aviat millor.