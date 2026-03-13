La segona edició del Festival de Camp se celebrarà a Gerb el 28 de març
La jornada comptarà amb teatre, música i activitats gratuïtes al matí, dinar popular i espectacles al camp de futbol durant la tarda
Gerb acollirà el pròxim 28 de març la segona edició del Festival de Camp, una jornada que combinarà teatre, música i activitats familiars al llarg de tot el dia. L'esdeveniment reunirà cinc companyies i espectacles musicals, entre les quals destaquen Alexander Theatre, Anònima Teatro, Cia Pau Palaus, Jam, La Baldufa, Toc de fusta i el DJ Dirty Brown.
La programació s'iniciarà a les 11 del matí amb activitats infantils gratuïtes a la plaça major del municipi, seguides d'una cercavila pels carrers del poble. A les 13.30 hores tindrà lloc un dinar popular amb inscripció prèvia per un preu de 14 euros per persona. L'accés al camp de futbol començarà a les 16 hores per gaudir dels espectacles programats, zones d'esbarjo, jocs i servei de bar.
Aquest any, el festival incorpora com a novetat un espectacle musical a banda dels cinc muntatges teatrals previstos. Durant tota la tarda, els assistents podran participar en diferents jocs instal·lats al recinte esportiu, mentre disposaran de servei de bar i zones d'esbarjo.
Venda d'entrades i reserves
Les entrades ja es poden adquirir a través del portal Entrapolis a la web de l'EMD de Gerb, on també es pot fer la reserva per al dinar popular. El preu de l'entrada al festival és de 5 euros per als menors d'entre 4 i 12 anys, mentre que costa 8 euros per als majors de 13 anys.