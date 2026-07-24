Lactalis inverteix 89 milions a Catalunya impulsant el seu teixit econòmic
La companyia ha invertit més de 89 milions d'euros en compres a proveïdors locals i una inversió industrial superior a 6 milions. La planta de Mollerussa i les oficines de Cornellà de Llobregat generen 297 llocs de treball directes i reforcen el seu compromís amb el territori
Lactalis ha reforçat el 2025 el seu paper com a motor econòmic i social a Catalunya, on la seva activitat genera impacte a través de les compres a proveïdors locals, la inversió industrial, l'ocupació directa i indirecta, la contractació de serveis, el pagament d'impostos i la col·laboració estable amb el sector primari, entre altres vies. En un context nacional en què Lactalis ha contribuït amb més de 1.209 milions d'euros al teixit socioeconòmic espanyol, Catalunya destaca per ser un territori estratègic per a les inversions industrials, les compres a proveïdors locals, la generació d'ocupació, la contractació de serveis i el pagament d'impostos, tant directes com gestionats.
En aquest marc, les compres locals i la inversió a la planta de Mollerussa es consoliden com dues de les principals expressions de la seva arrelament a la comunitat. La companyia treballa amb 153 proveïdors locals, entre ramaderies, recollidors de llet i empreses subministradores d'altres matèries primeres i insums industrials (com ingredients nutricionals, materials diversos per a envasos i embalatges, i altres recursos vinculats als processos productius), distribuïts en 62 municipis, als quals compra per un valor superior a 89 milions d'euros.
Territorio
A aquest impacte econòmic recurrent s'hi suma una inversió superior als 6 milions d'euros a Catalunya durant el 2025, destinada a la millora de la planta de Mollerussa i a reforçar el seu paper com a motor econòmic i social de l'entorn. Aquesta inversió forma part d'una transformació sostinguda orientada a modernitzar processos, millorar la competitivitat i reforçar la projecció de futur de la instal·lació.
“La planta de Mollerussa ha experimentat en els últims anys una transformació significativa impulsada per un sòlid programa d'inversions. Aquesta evolució ha permès modernitzar els seus processos, millorar la seva competitivitat i reforçar la seva projecció de futur, consolidant al mateix temps el seu paper com a motor econòmic i social de la comarca”, afirma Yanick Chudzik, director de planta de Mollerussa.
Mollerussa i Cornellà, pilars de Lactalis a Catalunya
La planta de Mollerussa representa el centre neuràlgic de l'activitat de Lactalis a Catalunya. Hi elaboren productes emblemàtics de marques com Puleva i El Castillo, profundament vinculada al territori des de fa més de 100 anys i referent per a la indústria làctia catalana.
A més, la companyia completa la seva presència amb les oficines de Cornellà de Llobregat, on estan representades totes les unitats de negoci de Lactalis Espanya i on s'ubica la seu central de la joint venture Lactalis Nestlé, consolidant així la rellevància estratègica de la companyia a nivell nacional i la seva vocació de creixement sostingut des del territori.
Catalunya és també sinònim d'innovació i sostenibilitat per a Lactalis: la inversió continuada a Mollerussa ha permès avançar cap a un model de producció més eficient i reforçar l'arrelament industrial d'una instal·lació clau per a la comarca.
Compromís amb el camp català i la producció responsable
La vinculació de Lactalis amb el camp català és profunda i de llarg recorregut. El 2025, al voltant de la planta de Mollerussa es van recollir més de 168 milions de litres de llet a l'any en 37 municipis, amb el 100% de la llet de vaca certificada en Benestar Animal Welfair®, la qual cosa evidencia el compromís de la companyia amb un model de producció responsable i sostenible.
Compromiso
Aquest vincle amb el sector primari es reforça també a través de la seva xarxa de proveïdors a la comunitat, que inclou ramaderies, recollidors de llet i empreses subministradores de matèries primeres i insums industrials. En total, Lactalis treballa a Catalunya amb 153 proveïdors locals distribuïts en 62 municipis, contribuint a dinamitzar diferents comarques i a generar valor en l'entorn rural.
La companyia també manté el seu suport a la Fira de Sant Josep de Mollerussa, una de les principals cites agrícoles de Catalunya, que reuneix cada any més de 140.000 persones i reforça el compromís de Lactalis amb el sector primari a la regió.
Ocupació estable, talent jove i aposta per l'entorn
Lactalis compta a Catalunya amb 297 persones treballadores, entre la planta de Mollerussa i les oficines de Cornellà de Llobregat. Aquesta ocupació s'emmarca en una política activa d'estabilitat laboral: a nivell nacional, el 90% dels contractes són indefinits i la taxa de rotació no desitjada es situa en el 2,02%. Catalunya reflecteix aquesta mateixa tendència amb un equip fortament arrelat i amb un alt nivell de compromís. Així ho confirma la darrera enquesta interna, segons la qual el 87% de les persones desitja seguir treballant a la companyia en els propers cinc anys.
La companyia manté, a més, una connexió permanent amb l'entorn educatiu i acadèmic. El 2025, personal de la planta de Mollerussa va participar en jornades de captació d'alumnes per promoure la matriculació en el cicle formatiu de grau mitjà en Elaboració de Productes en la Indústria Alimentària, una iniciativa orientada a atreure talent local a l'entorn industrial i contribuir al relleu generacional a les plantes.
A això s'hi sumen la col·laboració de directius de Lactalis Nestlé amb ESADE, en el seu programa d'alta direcció Executive MBA, i l'impuls del talent jove a Catalunya a través de la FIRST LEGO League, una competició internacional de robòtica que promou el treball en equip, la creativitat i l'interès per la ciència i la tecnologia entre nens i nenes.
El compromís de Lactalis amb Catalunya va més enllà de l'activitat econòmica i industrial. El 2025, la companyia va fer lliurament de més de 42.000 quilos d'aliments lactis a ONG i altres organitzacions socials de Catalunya. Així mateix, la planta de Mollerussa col·labora des de fa anys amb clubs i esdeveniments esportius com la cursa de L'Indiot i els clubs d'hoquei patins i futbol sala de Mollerussa i Golmés.
A més d'això, Lactalis promou també el voluntariat corporatiu, amb participació de la seva plantilla en accions com el Gran Recapte d'Aliments o la recollida de deixalles en l'entorn de la central de Cornellà durant el World Clean Up Day.
Aquestes actuacions reflecteixen el model multilocal de Lactalis: una companyia global amb arrels locals, que combina compres a proveïdors del territori, inversió industrial, ocupació estable, innovació, col·laboració amb el camp català i compromís social per generar valor allà on és present.