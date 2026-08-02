Golmés presenta una Festa Major amb més de cinquanta activitats
El municipi del Pla d'Urgell desplegarà una cinquantena de propostes del 5 al 10 d'agost que combinen la devoció al patró, l'humor de Pep Plaza, formacions de prestigi com La Principal de la Bisbal i una àmplia oferta musical per al jovent.
Golmés tornarà a convertir-se aquest mes d'agost en un gran espai de trobada, convivència i celebració amb una nova edició de la seva Festa Major, una de les cites més esperades de l'any per als veïns i visitants. Del 5 al 10 d'agost, el municipi oferirà una programació amb més de mig centenar d'activitats pensada per arribar a tots els públics, combinant els actes més tradicionals amb propostes musicals, esportives, infantils i culturals.
La celebració manté intacta l'essència de la festa en honor de Sant Salvador, patró del municipi, amb actes religiosos, sardanes, processó, concerts de cobla i balls de Festa Major, alhora que incorpora espectacles de primer nivell i activitats actuals que consoliden Golmés com un dels principals referents festius del Pla d'Urgell.
L'alcalde de Golmés, Jordi Calvís Torrelles, destaca que la Festa Major és "l'expressió del que som: un poble unit, dinàmic i compromès, que sap mantenir vives les seves tradicions alhora que mira el futur amb confiança". Un esperit que es trasllada a cadascuna de les activitats programades.
Dimecres 5 d'agost
La Festa Major començarà oficialment amb una jornada que combinarà els actes inaugurals, la divulgació científica i el gran espectacle d'humor de Pep Plaza.
Inauguració, ciència i humor
20.00 h – Conferència "L'eclipsi solar i el canvi climàtic", a càrrec del meteoròleg de l'SMC Biel Cardona, a la Sala d'Actes de l'Ajuntament. En acabar, es lliuraran unes ulleres especials per observar l'eclipsi del pròxim 12 d'agost —que tindrà el Salt del Duran com a punt d'observació de referència— i s'oferirà un brindis d'inici de festa.
22.00 h – Pep Plaza presenta "El substitut", al Pavelló Salvador Ezquerra. Entrades: 5 € anticipada i 8 € a taquilla. 23.50 h – Concert d'Amaika i DJ Neon, al Parc del Centenari
Dijous 6 d'agost
La diada del patró concentrarà els principals actes religiosos i tradicionals, acompanyats per la prestigiosa Cobla La Principal de la Bisbal, que protagonitzarà també el concert i el ball de Festa Major.
Sant Salvador, tradició i gran jornada de Festa Major
11.30 h – Ofici Solemne, predicat per mossèn Climent Capdevila i acompanyat per la Cobla La Principal de la Bisbal.
En acabar – Goigs i processó pels carrers de costum.
13.00 h – Tradicional traca al carrer Major.
13.15 h – Ballada de sardanes, al Pavelló Salvador Ezquerra. 18.30 h – Concert de Gala de La Principal de la Bisbal.
19.15 h – Espectacle infantil "Els Imparables", de Cremallera Teatre, al Parc del Centenari.
20.30 h – Ball de Festa Major.
23.30 h – Serenata a l'església de Sant Salvador.
00.00 h – Nit Jove, amb DJ Karreira, el concert de versions de Verbena'm i una nova sessió de DJ.
Divendres 7 d'agost
La jornada combinarà activitats familiars, música, tradició i una intensa programació nocturna pensada especialment per al jovent.
Inflables aquàtics, Holi party, havaneres i cultura jove
18.30 h – Concert de la Welcome Band d'Almacelles.
19.15 h – Holi Party, amb pols de colors i música de DJ, al Parc del Centenari.
20.30 h – Ball amb la Welcome Band.
22.00 h – Sopar de Festa Major del Jovent, al Parc del Centenari (majors de 16 anys).
22.30 h – Concert d'havaneres i rumba amb Son de l'Havana, al pati de l'Escola Francesc Arenes.
23.30 h – Corre-bars, amenitzat per la Xaranga Bsumeta.
00.45 h – Concert de Ready to Rock i sessió final de DJ.
Dissabte 8 d'agost
La jornada combinarà activitats esportives i familiars abans de donar pas a una de les nits musicals més destacades de la Festa Major.
Esport, animació familiar i gran Nit de Concerts
18.30 h – Concert de Festa Major, amb l'orquestra Nueva Etapa.
19.00 h – Entrenament col·lectiu de Crossmes, al carrer Pau Casals.
19.30 h – Animació infantil, al Parc del Centenari.
20.30 h – Ball de Festa Major, amb Nueva Etapa.
00.00 h – Nit de Concerts, al Camp de Cros (carrer Solanes), amb Boom Boom Fighters & Cookah P., Auxili, DJ Artatack i la Xaranga Aigua en Gas.
Diumenge 9 d'agost
L'última jornada de la Festa Major culminarà amb una intensa programació festiva que finalitzarà amb el tradicional piromusical.
Música, festa i un gran piromusical de cloenda
10.00 h – VIII Torneig d'Escacs de Festa Major.
15.30-18.00 h – Migdiada popular.
18.30 h – Concert de l'orquestra La Pasarela.
19.00 h – Músic Aqua Show, de la companyia Tumacat.
20.15 h – Tardeig amb DJ Bada.
20.40 h – Últim ball de Festa Major, amb La Pasarela.
22.00 h – Batucada itinerant de Projecte Revolta, amb sortida des de la plaça Catalunya.
23.00 h – Gran Piromusical, al Circuit de Cros, a càrrec de Pirotècnia Tomás.
Dilluns 10 d'agost
La programació es tancarà amb una jornada dedicada als més petits.