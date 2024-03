Futbol i Lleida: pocs i mal avinguts

Creat: Actualitzat:

Ja té la ciutat de Lleida prou picabaralles i enfrontaments estèrils entre els seguidors del Lleida Esportiu i els de l’Atlètic Lleida, que només faltava ara que l’actual directiva del club que dirigeix Luis Pereira obri una guerra entre ells arran de la marxa de Vicente Javaloyes.

Primer es va dir que ja no hi havia sintonia entre president i director general i ara va aquest últim i estripa la baralla assegurant en roda de premsa que el van acomiadar sense més ni més i que a sobre li deuen 150.000 euros. I per acabar-ho d’adobar, hi ha la denúncia contra la Federació i el Badalona Futur per haver declarat el seu enfrontament d’alt risc.

El que dèiem, pocs i mal avinguts i aquest final de temporada pot ser d’alt voltatge. El Badalona Futur va primer i el Lleida, segon. Saltaran espurnes.