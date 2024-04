Illa encén la xarxa social X amb el seu Lérida

🌹 Presidente @sanchezcastejon : @socialistes_cat estamos contigo, igual que tú has estado al lado de Cataluña. pic.twitter.com/wJ7Gu7EIdr

El líder del PSC, Salvador Illa, es va adreçar a Pedro Sánchez en un acte electoral a Santa Coloma de Gramenet: “Que sepas, Pedro, que desde Santa Coloma como desde Lérida o Sabadell y desde todos los rincones del socialismo catalán estamos contigo.”

La xarxa social es va omplir de missatges criticant que Illa utilitzés un topònim que va deixar de ser oficial fa dècades. Per cert que els milers de persones que es van concentrar dissabte a Ferraz per demanar a Sánchez que no dimitís van trobar en Quevedo la inspiració.

No en l’escriptor de l’anomenat Segle d’Or espanyol, sinó en el reguetoner. El seu popular Quédate es va convertir en la banda sonora dels manifestants. En canvi, Alberto Núñez Feijóo va tirar de La gozadera com a música de fons del seu míting a Lleida.