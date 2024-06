Lleidatans a ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift

Creat: Actualitzat:

No inventem la sopa d’all si diem que Taylor Swift s’ha convertit en un fenomen planetari i que The Eras Tour, més que una gira, és una autèntica peregrinació de fans, molts dels quals lleidatans. Sabem de casos que han fet doblet a Madrid i després de dos concerts aquestes joves no es van cansar i també van viatjar a Edimburg a veure la gran diva americana i van assistir a dos concerts més. També ens arriba que hi haurà lleidatans als concerts de Dublín d’aquest cap de setmana i als de Varsòvia de l’1 d’agost. En alguns casos els vols han requerit escales a París o Copenhaguen, però sembla que Taylor Swift ho val. No consta que cap d’aquests lleidatans hagi necessitat bolquers per aguantar tot el concert sense anar al bany.