‘Popdemont’ o abracadabra

L’expresident Carles Puigdemont va complir la promesa de campanya i va tornar ahir a Catalunya, set anys després, amb motiu de la investidura de Salvador Illa. Al voltant de les 9.00 hores va pujar a una tarima instal·lada a Arc de Triomf de Barcelona i va pronunciar un discurs de cinc minuts en el qual va defensar el dret d’autodeterminació i va arremetre tant contra la ultradreta com contra els tribunals espanyols. Minuts més tard, es va esfumar com per art de màgia i precisament els mems que més van abundar a les xarxes i cròniques periodístiques van ser els que comparaven l’expresident amb grans mags i escapistes com el gran Houdini, David Copperfield i el Mago Pop. No s’ho van prendre amb tanta broma els Mossos, que van tenir un dia negre.