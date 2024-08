Puigdemont, al Sobirà?

Creat: Actualitzat:

El controvertit periodista d’ultradreta Vito Quiles va assegurar ahir a les seues xarxes socials que “Puigdemont ha passat la nit en una finca de Ribera de Cardós. Ahir a la nit va ser vist en una àrea de servei abandonada a la carretera N-145 destinació Andorra”, deia el seu tuit. Tot és possible, però de Ribera de Cardós a la carretera que uneix la Seu d’Urgell amb Andorra hi ha una bona tirada i millor que hagués creuat el Principat per Tor, com li va contestar un altre tuitaire.