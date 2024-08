Pàrquing Carles Porta a Tor

Creat: Actualitzat:

Això de Tor i Carles Porta està arribant fins a uns límits impensables i a Casa Palanca, al costat de Casa Sisqueta, han penjat un cartell en el qual es llegeix: pàrquing Carles Porta, prohibit aparcar. Per si hi va.

L’aigua de sant Magí

La llegenda explica que sant Magí va fer brollar aigua de les fonts del santuari de la Brufaganya (Conca de Barberà) donant tres cops amb el seu bastó a terra en època de sequera, i cada any moltes poblacions, sobretot de Tarragona, d’on és patró, van en pelegrinatge a buscar-ne per repartir-la. A Lleida, Cervera és la que ha mantingut la tradició i fa un parell d’anys que les fonts estan semiseques i no dona per repartir- ne tanta i molt menys per banyar-se els peus a la font.