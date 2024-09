Antoni Brufau, mollerussenc de pro

Creat: Actualitzat:

El president de Repsol, Antoni Brufau, va anar ahir a Lleida per participar en la posada de llarg de la “nova” estació de servei Tres Carreteres i va lloar les instal·lacions. Va assegurar que no ho diu perquè sigui un mollerussenc de pro i que exerceix de lleidatà, encara que visqui a Matadepera, sinó perquè l’estació de servei està equipada amb totes les prestacions més capdavanteres del mercat. També va definir SEGRE com “un bon diari”, la qual cosa demostra que segueix l’actualitat lleidatana.