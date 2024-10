Els Amics de les Arts, agraïts amb Lleida

Creat: Actualitzat:

El grup musical Els Amics de les Arts compleix 20 anys i per celebrar-ho farà un únic concert l'any que bé a Barcelona.

Però per donar les gràcies a les primeres sales que van confiar en ells quan encara no eren coneguts, n’oferiran també uns altres quatre de petit format i totalment gratuïts.

A Lleida cantaran el dia 14 d’aquest mes d’octubre a l’Escorxador i s’entrarà amb rigorosa invitació que pot demanar-se a la seua pàgina web (ja esgotades). I no només cantaran, sinó que parlaran amb els presents, acceptaran preguntes i, per descomptat, delectaran amb el seu famós Jean-Luc.

Per cert, per als amants d’aquest grup, també podran escoltar-ho al pavelló de Balaguer divendres dia 8 de novembre, i també gratis per a tots els assistents.