Mollerussa, sense nínxols

Una família de Mollerussa que ha patit la pèrdua d’un ésser estimat aquesta setmana es lamentava que el cementiri s’hagi quedat pràcticament sense nínxols i a poques hores de l’enterrament en buscaven, amb els responsables municipals, algun per poder buidar per falta de pagament dels propietaris, i oferirlo a aquesta família. Només en quedaven lliures alguns a partir del tercer o quart pis, la qual cosa impedeix posar flors o tenir un moment de recolliment davant el fèretre, ja que cal fer servir una escala per poder arribar fins a la làpida.

Per cert, que algun grup opositor a l’actual equip de govern de la capital del Pla d’Urgell li ha dedicat una cançó que han penjat a les xarxes i que han titulat Mollerussa: la ciutat oblidada.