Solidaritat al quadrat

Si ahir lloàvem la solidaritat dels habitants del País Valencià amb els seus conveïns, que va seguir ahir a dojo, com l’aigua que l’ha fuetejat, avui toca fer el mateix amb la dels lleidatans que, tant a nivell particular, com d’entitats i ON G, es van organitzar per enviar tota mena d’ajuda a aquestes poblacions que ho han perdut gairebé tot. Vam veure des d’una moto d’un carter amb un crespó negre, fins a persones totalment anònimes que ens preguntaven on i de quina manera podien ajudar. Una lliçó sens dubte per a la classe política que en massa ocasions es queda en el paperot dels minuts de silenci i discursos de solidaritat, quan el que necessita aquesta gent és aigua, mantes, menjar i les coses més elementals que ara els falten.