Riuada de solidaritat

El vestíbul de les instal·lacions del Camp d’Esports es va omplir d’aliments i productes per a València.Jorge Agustín

Ovelles Negres Solidàries és una associació sense ànim de lucre que ajuda a famílies de tot Catalunya, amb problemes de vulnerabilitat, a cobrir les seues necessitats bàsiques, des de llibres de text a menjar, i que té delegació a Lleida.

Ara, en col·laboració amb Postureig de Lleida, el Lleida CF i botigues d’animals, han iniciat una campanya per recollir tota mena de materials de primera necessitat per portar-los o donar-los a entitats autoritzades per anar a la zona 0 del País Valencià i auxiliar les persones i les mascotes.

El voluntariat no acaba allà i són moltes les entitats que ja s’han posat en contacte amb Creu Roja i altres ON G per impulsar tota mena d’iniciatives de reconstrucció, que serà la meta després del recompte de víctimes i danys materials