Tomàs Cusiné està bé

La classe magistral que el viticultor Tomàs Cusiné havia d’impartir divendres vinent, dia 22, en benefici dels damnificats de València s’ha suspès per un problema de salut de l’enòleg de Mollerussa. Es tracta d’un ajornament, no una suspensió, malgrat que es tornaran els diners immediatament als qui ja hi estaven inscrits. Per sort, aquest empresari de Mollerussa s’està recuperant i aviat tornarà a les seues finques i preuats vins, i es posarà nova data a l’esdeveniment solidari.

El president de la Diputació, Joan Talarn, va regalar ahir al conseller d’Esports, Berni Álvarez, una llauna d’oli i el llibre Una terra d’oli, obsequi de costum però que ahir va guanyar significat...