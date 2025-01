AEM-Barça, el partit

Creat: Actualitzat:

El suport al futbol femení es demostra de moltes maneres, però la principal és acudint als estadis perquè, a poc a poc, vagi guanyant afició, espònsors, quotes de pantalla, etc., que és en definitiva el que anirà igualant la projecció mediàtica i els sous. Per aquest motiu, assistir a l’enfrontament del 5 de febrer, entre l’AEM de Primera RFEF (Segona divisió) i el totpoderós Barça d’Alèxia Putellas, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Cata Coll, Ona Batlle, Mapi León i un llarg etcètera, entre els quals hi ha les lleidatanes Alba Caño i Ona Baradad, per disputar una semifinal de la Copa Catalunya, és la millor manera de defensar el futbol de les dones, en el qual moltes nenes ja tenen referents en què inspirar-se per continuar trencant sostres de vidre a favor de la igualtat.