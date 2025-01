Creat: Actualitzat:

És evident que els dos joves que dimarts a la nit van intentar des de Lleida viatjar sense pagar i al sostre d’un Alvia fins a Barcelona van cometre una greu imprudència, un dels quals ho va pagar amb la mort i l’altre amb un greu atac d’ansietat, mentre veia cremar el seu amic. Però una cosa és reconèixer la insensatesa i negligència i una altra de molt diferent, el racisme i l’odi que destil·len alguns comentaris de les xarxes socials.

No fa gaire, concretament l’octubre del 2023, a un noi andalús, Álvaro Prieto per ser més concrets, li va succeir una tragèdia molt semblant quan es va electrocutar a l’estació sevillana de Santa Justa quan intentava viatjar a Còrdova sense bitllet i ningú no va culpar el seu origen o cultura d’aquell desgraciat accident. Vares de mesurar.