Festa major de Lleida en remull
Dos anys implorant que plogués i des de fa ja uns mesos comencem a estar farts de mirar sempre el cel o consultar el Meteocat cada dos per tres. I és que ja se sap, mai plou a gust de tothom. Aquest cap de setmana no serà una excepció i va camí d’aigualir les festes majors de les comarques de Ponent. Començant per ahir mateix a la capital. Vam preguntar si hi havia alternativa per als concerts, per si persisteixen les tempestes, i ens van contestar que sí, però sense pistes d’on podrien celebrar-se les mil i una activitats previstes. Caldrà esperar, doncs.
El millor del dia va ser veure pel carrer una senyora a qui el diluvi va enxampar sense paraigua que, com aquell qui res, es va col·locar al cap un cossi que suposem que acabava de comprar i la foto del qual poden veure al peu.