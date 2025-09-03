Avui estem d’aniversari: 43 anys de la primera edició de SEGRE
Tal dia com avui, però de fa 43 anys, va sortir al carrer la primera edició del diari SEGRE . Així que es pot dir que hem arribat a la maduresa, però mantenint intacta la vocació de servei a tots els nostres lectors.
Una artista del ganxet
La segona edició de l’espai Lleida cuida, que promou les cures individuals i familiars i la prevenció de violències masclistes, s’ha desenvolupat al Secà de Sant Pere, i tenia com a activitat principal la confecció d’un tendal fet amb ganxet.
Aquesta és una tradició que ha anat a menys amb el pas dels anys, però que es pot practicar a qualsevol edat. La prova és que part del tendal ha estat elaborat per una dona de 93 anys.