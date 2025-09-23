Igualtat i esport: per què els equips femenins de la Lliga Catalana no tenien Instant Replay i els masculins, sí?
Ens hauran d’explicar molt a poc a poc, a veure si aconseguim entendre-ho, per què en els partits d’equips masculins de la Lliga Catalana l’àrbitre pot consultar l’Instant Replay en jugades dubtoses (podríem dir que és el VAR del bàsquet) i en els partits amb equips femenins això no és possible. Sobretot si es té en compte que ambdós competicions es jugaven el pas a la final al mateix pavelló de Tarragona.
Aquesta minúcia va impedir aquest cap de setmana al Cadí defensar el títol, ja que es va quedar sense final per una polèmica jugada a 5 segons de la botzina que per televisió es va veure clara i diàfana. Tots som iguals però, com a la granja de George Orwell, alguns són més iguals que d’altres. L’esport femení continua sent considerat, injustament, de segona.
Al Cadí li roben la final
